Doliu uriaș pentru o cântăreață de la noi: ”Mi-a ieșit sufletul din corp și am început să tremur”

Cântăreața Kaira trece printr-o durere de nedescris. Și-a pierdut mama în decembrie, dar tocmai zilele trecute și-a luat inima în dinți și a povestit tragedia în fața camerei, pe canalul său de Youtube.

Kaira a devenit cunoscută publicului larg după piesa ”Pe aripi de vânt”, alături de Delia. Deși cu toții o știm cu zâmbetul mereu pe buze și plină de energie, viața i-a dat o mare lovitură la începutul lunii decembrie. Mama sa s-a stins din viață fulgerător. Artista a povestit cu detalii întâmplarea pe contul său de Youtube.

Totul s-a întâmplat în data de 3 decembrie 2020, la primele ore ale dimineții. Tatăl său a sunat-o spunându-i să se pregătească pentru ce este mai rău, dându-i cumplita veste. Kaira s-a arătat surprinsă de trecerea în neființă a părintelui său, în condițiile în care, deși știa că în trecut a avut probleme de sănătate, prezentul o arăta bine din punct de vedere medical.

„Pe data de 3 decembrie, m-am trezit în jur de 8:30-9 și m-a sunat tata și nu m-am așteptat. Nu am simțit absolut nimic. M-a sunat și mi-a spus… îi tremura foarte tare vocea. Se vedea că plânge, că este ceva în neregulă și îmi spune: ”Anca, pregătește-te pentru ce e mai rău! Mămica ta a murit”. În momentul ăla am simțit că mi-a ieșit sufletul din corp și am început să tremur din mâini și din tot. Nu vă pot explica starea pe care am avut-o atunci. Pur și simplu am simțit că lumea mi s-a prăbușit. Vorbim despre o moarte subită. A făcut edem pulmonar. Ea a mai avut niște probleme cu plămânii”, a mai spus ea.