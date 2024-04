Doliu uriaș în lumea modei. Roberto Cavalli a murit la vârsta de 83 de ani

Roberto Cavalli, celebrul creator de modă italian, a murit la vârsta de 83 de ani! El s-a stins din viață la Florența, după o luptă cu o boală îndelungată. De ce suferea?

Roberto Cavalli a murit. Avea 83 de ani

Roberto Cavalli, designerul de modă italian, a murit la 83 de ani! În urma sa a lăsat șase copii. Cel mai mic membru al familiei sale, Giorgio, care s-a născut în 2023.

Roberto Cavalli a decedat la Florența, după ce ani buni s-a luptat cu o boală, scrie wwd.com! Partenera lui, modelul suedez Sandra Nilsson, în vârstă de 37 de ani, a fost alături de el în ultimele clipe. Cavalli și Sandra Nilsson formau un cuplu din 2014.

În 2023 a devenit tată pentru a șasea oară

Anul trecut, Roberto Cavalli a devenit tată pentru a șasea oară, la vârsta de 82 de ani. Atunci, el dezvăluia că este mai fericit ca niciodată!

„Sandra se descurcă bine. Copilul, care s-a născut acum o săptămână chiar aici în Florența. Este frumos și a fost foarte emoționant să-l văd imediat după ce s-a născut. Numele lui este Giorgio, ca și bunicul său, tatăl meu… pe care naziștii l-au împușcat în masacrul de la Cavriglia, când aveam patru ani.”, a relatat Cavalli, citat de The Sun.

Creatorul de modă mai are cinci copii din două căsnicii anterioare. Îi are pe Tommaso și Cristina din prima căsătorie cu Silvanella Giannoni, care a durat între anii 1964 – 1974. Din cea de-a doua căsătorie cu fostul model Miss Europa Eva Maria Duranteer îi are pe Robert, Rachele și Daniele.

Tatăl său a fost ucis

În trecut, Roberto Cavalli dezvăluia perioada dificilă prin care a trecut după ce tatăl lui a fost omorât de naziști în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. În semn de omagiu adus tatălui său, Roberto Cavalli l-a numit Giorgio pe cel de-al șaselea copil.