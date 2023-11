Doliu uriaș în literatură. A fost găsită moartă în casă, în urmă cu puțin timp. Nu se cunoaște cauza decesului

Una dintre cele mai remarcabile figuri ale literaturii engleze, scriitoarea și criticul literar A. S. Byatt, cunoscută pentru romanul său istoric „Obsession”, laureat cu Premiul Booker, a încetat din viață la vârsta de 87 de ani, fiind găsită fără suflare în locuința sa. Vestea tristă a fost anunțată de casa de editură Chatto & Windus, dispariția sa fiind o pierdere semnificativă pentru lumea literară.

Moartea scriitoarei A. S. Byatt, o pierdere în literatura engleză

Scriitoarea A. S. Byatt s-a impus ca o prezență marcantă în literatura engleză, remarcându-se prin operele sale distincte și contribuind la diversitatea și profunzimea literaturii contemporane. Romanul său de succes, „Obsession”, a fost recompensat cu prestigiosul Premiu Booker, consolidându-i reputația ca unul dintre cei mai talentați scriitori ai generației sale.

Cu o carieră prolifică și o perspectivă literară inovatoare, A. S. Byatt a inspirat generații de cititori și scriitori. Moartea sa lasă un gol în lumea literară, iar contribuțiile sale semnificative vor rămâne o amintire durabilă în patrimoniul literar englez.

Casa ei de editură de lungă durată, Chatto & Windus, a anunțat, vineri, decesul scriitoarei într-un comunicat, precizând că romanciera a murit la domiciliul ei. Nu s-a menționat locul decesului sau cauza morții.

Cum se autodescria A.S. Byatt

A.S. Byatt a fost o critică și cercetătoare strălucită, care a depășit tiparele academice, publicând 11 romane și șase colecții de povestiri scurte. Într-un interviu acordat The New York Times Magazine în 1991, ea și-a recunoscut succesul și a confirmat că nu este o scriitoare oarecare.

„Nu sunt o academiciană care întâmplător a scris un roman. Sunt o romancieră care întâmplător este destul de bună academic.”. declara scriitoarea, potrivit The New York Times.

Pasiunea intelectuală a lui A.S. Byatt a fost evidentă în „Possession,” tradus „O Romanță,” un roman polițist științific care înglobează o poveste de iubire ilicită în alta.

Astfel, cititorii au putut face cunoștință cu un cuplu care trăia în epoca victoriană, iar celălalt, în ultimul sfert al secolului al XX-lea. Misterul începe atunci când un tânăr cercetător descoperă ceva extraordinar la Biblioteca din Londra în 1985, mai exact, scrisori de dragoste vechi ascunse într-o ediție rară de poezie victoriană.

Celebrul roman, „Possession,” ecranizat într-un film în 2002. Pe cine a avut în rol principal?

Romanul „Possession” al scriitoarei A.S. Byatt, câștigător al Premiului Booker, a devenit un triumf neașteptat, captivând cititorii și atrăgând atenția asupra creației sale literare inovatoare.

Această poveste de dragoste, în care doi cercetători contemporani se îndrăgostesc pe măsură ce explorează o poveste de iubire victoriană, a devenit un bestseller și a fost transpusă pe marele ecran în 2002, cu regia lui Neil LaBute și cu Gwyneth Paltrow în rol principal.

Investigând această poveste tumultoasă, cei doi cercetători moderni ajung să trăiască propria lor relație de dragoste. Pe parcursul romanului, A.S. Byatt ironizează slăbiciunile lumii academice, scriind cu ușurință, în vocile protagoniștilor ei fictivi, propria poezie victoriană.

„Possession” nu doar că a devenit un bestseller neașteptat, ci a fost și adaptat într-un film de succes în 2002, cu o distribuție de excepție, consolidând reputația scriitoarei drept o forță literară de necontestat. Filmul a adus povestea pe ecran și a fost bine primit de public și critici.