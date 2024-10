Doliu pentru Larisa Drăgulescu. Vedeta plânge dispariția femeii care a ajutat-o să-și aducă fiul pe lume

Larisa Drăgulescu trece prin clipe dificile, la un an după ce a devenit mamă a treia oară. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu a publicat un mesaj emoționant, prin care a anunțat dispariția celei care a asistat-o la naștere. Cele două erau foarte apropiate.

În septembrie anul trecut, Larisa Drăgulescu aducea pe lume cel de-al treilea copil al său, un băiețel pe care l-a botezat Cezar. Moașa care a asistat-o la naștere, o femeie pe nume Iuliana, era foarte apropiată de ea și era considerată parte din familie. Acum, femeia s-a stins din viață.

Larisa a publicat un mesaj scurt, dar emoționant, pe Facebook. ”Dumnezeu să te odihnească în pace, moșica lui Cezar! Te iubim și te vom iubi veșnic! Vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna! Ai fost cea mai bună ființă pe care am cunoascut-o și cel mai puternic om. Ai luptat până la ultima picătură. Să ne veghezi și să ai grijă de noi de acolo de sus! ” – a scris fosta soție a lui Marian Drăgulescu, pe contul ei de socializare. Cei care o urmăresc pe rețeaua de socializare i-au trimis mesaje de susținere și condoleanțe.

Chiar dacă trece prin clipe dificile, Larisa Drăgulescu reușește să își împartă timpul între bebelușul ei și afacerea pe care o conduce, resprectiv un salon de înfrumusețare. Are deja experiență în calitate de mamă, fiind la al treilea copil, dar se bucură și de ajutorul partenerului ei, după cum a declarat recent.

„Sunt foarte ocupată, și ca mamă, dar și cu afacerea mea, cu salonul meu, sunt toată ziua la salon, sunt trup și suflet pentru salonul meu. Îmi place foarte mult ceea ce fac acum. Am un avantaj că am salonul vis a vis de casa mea, e la doi pași, doar traversez și e foarte simplu, asta mă ajută foarte mult, nu pierd mult timp pe drum, mă ajută iubitul meu, stă foarte mult cu cel mic, el lucrând în IT îi este ok să stea și cu laptopul în brațe și cu copilul, iar atunci eu pot să lucrez la salon”, declara Larisa Drăgulescu, pentru Spynews.ro.