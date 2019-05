Doliu la Hollywood: a murit Doris Day, simbol al anilor 1960

Actriţa americană Doris Day, celebră la Hollywood în anii 1960, a murit la vârsta de 97 de ani. Decesul său a fost confirmat de Doris Day Animal Foundation, fundație pe care a înfiinţat-o actrița în California.

Actrița americană, Doris Day, a murit, luni, la vârsta de 97 de ani. Se pare că ea suferea de pneumonie, iar aceasta ar fi și cauza decesului.

Pe numele său complet Doris Mary Ann Kappelhoff, aceasta a fost una dintre cele mai prolifice actriţe, simbol în lumea Hollywood-ului în anii 60, potrivit news.ro.

Cine a fost Doris Day, actrița care lansat hitul Que Sera, Sera

Născută pe 3 aprilie 1922, în Ohio, Doris Day a fost şi cântăreaţă pop şi jazz şi dansatoare. La vârsta de 19 ani a semnat un contract care a dus-o la Hollywood, însă un accident a împiedicat-o să îşi continue cariera de dansatoare. Astfel, ea s-a dedicat filmului şi muzicii.

Nominalizată la Oscar pentru rolul principal din „Pillow Talk” (1959), palmaresul ei cuprinde, între altele, trei Globuri de Aur, un trofeu onorific Cecil B. DeMille, primit în 1989, dar şi o stea pe Hollywood Walk of Fame, din 1960.

A jucat în peste 40 de filme artistice şi de televiziune, retrăgându-se la jumătatea anilor 1970, după încheierea „The Doris Day Show”.

A fost colegă de platou cu Jack Carson, Richard Harris, Rock Hudson, Frank Sinatra, James Stewart şi Cary Grant. Între cele mai cunoscute înregistrări ale ei se numără „Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)”, inclusă pe coloana sonoră a filmului „Omul care ştia prea multe/ The Man Who Knew Too Much”, de Alfred Hitchcock, în care a şi jucat.

Cântece interpretate de ea au fost folosite în seriale precum „Gilmore Girls”, „Mad Men” şi „Six Feet Under” şi în lungmetraje ca „Girl, Interrupted”, „Mona Lisa Smile” şi „I, Tonya”.

