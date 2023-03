Doliu în sportul mondial. A murit „Vrăjitorul din Foz”, campionul care a spus despre el că este „cel mai prost săritor în înălţime”

Sportul mondial îmbracă haine cernite. S-a stins din viață Dick Fosbury, campion olimpic în anul 1968. Sportivul american a revoluționat săritura în înălțime și a inventat o tehnică, care îi poartă numele. Într-un volum autobiografic, atletul s-a descris drept „cel mai prost săritor în înălţime din stat”.

Dick Fosbury avea 76 de ani și de ceva vreme se lupta cu un cancer. Vestea decesului a fost anunțată luni, 13.03.2023, de agentul fostului sportiv.

Sorry to report that OSU alum Dick Fosbury, who revolutionized the world with his backwards-over-the-bar high-jump style, died Sunday, March 12, after a recurrence of lymphoma. He was 76. „Foz” won an Olympic gold medal in 1968—five years after people laughed at his new style. pic.twitter.com/kheaurvSHN

