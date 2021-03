Doliu în showbizul românesc: S-a sinucis chiar ieri, de Ziua Femeii, la doar 39 de ani

Actorul Ciprian Nemeșiu a murit luni, 8 Martie, la vârsta de 39 de ani. Actorul s-ar fi sinucis. Mesajul dureros al colegilor.

Ciprian Nemeșiu, membru al Trupei Freeze și trainer de improvizație în cadrul școlii de actorie ”Dream & Act”, și-ar fi pus capăt zilelor în data de 8 Martie. Conform unor surse din Poliție, citate de Click!, actorul s-ar fi aruncat de la etajul blocului în care locuia, în sectorul 2 al Capitalei. Cauza decesului va fi stabilită după efectuarea necropsiei.

„Ai grijă te tine, Ciprian, acolo unde ai plecat! Am râs mult împreună, acum plângem fără tine. Pentru noi rămâi cel mai frumos spectacol. Îți mulțumim pentru tot și te iubim!”, este mesajul colegilor de trupă, publicat pe pagina acestora de Facebook.

„Nu îmi vine să cred ce pot citi acum! Ne-am cunoscut când am plecat împreună în Qatar, am fost colegi de cameră, am mâncat împreună toate ciudățeniile, ne-am înțeles foarte bine, ai fost atât de fain, iar acum nu mai ești! Drum lin, Ciprian Nemesiu! 😔”, a scris un prieten.