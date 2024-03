Doliu în muzica internațională. A murit un cunoscut cântăreț: care a fost cauza morții

Doliu imens în muzica internațională! Steve Harley, artistul trupei britanice de glam rock Cockney Rebel, a decedat la vârsta de 73 de ani. Interpretul suferea de cancer și urma un tratament strict.

Doliu în muzica internațională

Steve Harley, autor al hitului „Make Me Smile (Come Up and See Me)”, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Din cauza problemelor de sănătate, el a fost nevoit să-și anuleze mai multe concerte. Celebrul interpret suferea de o boală incurabilă și era ținut sub supraveghere medicală.

Anunțul tragic a fost făcut de fiica lui, care a specificat că muzicianul „a murit liniştit la domiciliul său”.