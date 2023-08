Doliu în lumea teatrului. Îndrăgitul actor a murit la doar 47 de ani. Clifton Oliver se afla de ceva timp în spital

Clifton Oliver, un actor de teatru care a jucat în ”Regele Leu” pe Broadway și într-o serie de alte producții, a murit la vârsta de 47 de ani, potrivit postărilor de pe rețelele de socializare ale familiei și prietenilor. Actorul de pe Broadway a murit în urma unei boli nedezvăluite, miercuri dimineața devreme, potrivit unei postări pe Facebook a surorii sale.

Clifton Oliver, de la un nimeni, la actor de Broadway

Născut pe 3 decembrie 1975, Clifton Oliver era originar din Jacksonville, Florida, și și-a primit educația la Douglas Anderson School of the Arts. Ulterior, actorul a urmat cursurile Universității de Stat din Savannah pentru a-și lua diploma de absolvire.

Oliver și-a continuat cariera pe Broadway în 2010, mutându-se la New York City. A început prin a face parte din distribuția spectacolului de pe Broadway In The Heights, lucrând alături de Jordin Sparks în rolul lui Benny.

Actorul și cântărețul este cunoscut pentru că a interpretat personajul Simba în producția de pe Broadway The Lion King. Se pare că actorul a fost ales din mulțimea de tineri actori de către creatoarea musicalului The Lion King, Julie Taymor. De asemenea, el a jucat și în rolul lui Fiyero pentru musicalul Wicked.

Un talent impresionant, și un om generos

Clifton Oliver avea un talent impresionant și era amabil, iubitor și generos, trăsături care l-au ajutat să-l impresioneze pe Berry Gordy, care l-a ales pe Oliver pentru a se interpreta pe el însuși în Motown. Oliver a făcut un turneu național cu același rol în Motown The Musical.

Clifton s-a bucurat de succes ca interpret și era cunoscut ca o vedetă de pe Broadway. A plecat într-un turneu național pentru The Lion King Musical în rolul lui Simba pe scenele muzicale Disney din Los Angeles și Las Vegas. De asemenea, actorul a făcut parte din mai multe spectacole regionale precum Kinky Boots, Rent, Rag Time, Pal Joey și multe altele.

Clifton Oliver, a murit la doar 47 de ani

După ce vestea morții lui Clifton Oliver a fost făcută publică miercuri, mulți colegi, apropiați și admiratori au intrat pe internet pentru a-și împărtăși condoleanțele.

Sora sa, Roxy Hall, a dat vestea pe Facebook, iar potrivit Deadline, Roxy a dezvăluit că Clifton a fost mai întâi spitalizat, iar apoi a fost ținut în îngrijire timp de șase săptămâni.

”Fratele meu mai mic, Clifton Oliver, a avut ultimul său apel de cortină. A fost pașnică. Partenerul său, Richard, îi cânta cântecul Psalmul 23 în timp ce își dădea ultima suflare în această dimineață, la ora 3:20 AM. (…) El trăiește în noi toți! Așa cum spune cântecul în unul dintre cele mai importante roluri ale sale, Simba din Regele Leu de pe Broadway, He Lives In Me! Voi prețui timpul petrecut alături de el în ultimele șase săptămâni din viața sa, pe care le-am petrecut lângă patul său în spital. Am putut să îl iubesc pe frățiorul meu și voi prețui mereu amintirile de a avea onoarea și privilegiul de a face exact asta! Vor urma mai multe informații, pe măsură ce vom începe să planificăm înmormântarea lui!”, scria Roxy Hall pe Facebook.

”Iubesc ceea ce fac, iar faptul că am ocazia de a cânta pentru oameni și de a face ceva ce îmi place mă menține motivat și inspirat”, a declarat el într-un interviu pe YouTube din 2016 pentru Hero News, un post de divertisment.