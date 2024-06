Doliu imens în showbiz! A murit celebrul make-up artist Anca Molnar

Vedetele din showbizul românesc sunt în doliu! Un make-up artist celebru a murit după o luptă grea cu cancerul. Dispariția ei a provocat multă durere în sufletele celor care au iubit-o și au lucrat cu ea de-a lungul timpului!

Doliu în showbizul din România. Celebrul make-up artist Anca Molnar a murit în urmă cu câteva ore. Atât familia ei, cât și celebritățile care au cunoscut-o și au lucrat cu ea sunt în stare de șoc și devastate de durere. Tânăra avea o carieră de succes, însă, din păcate, a plecat la cer mult prea devreme.

Anca Molnar s-a stins din viață marți, 11 iunie 2024. Tânăra din Timișoara fusese diagnosticată cu cancer, boală care a răpus-o în cele din urmă. Anul trecut, prietenii ei au făcut apel la donații pentru a achita tratamentul.

„Cu durere în suflet, va aducem la cunoștință ca astăzi, 11 iunie, Anca Molnar a plecat in ceruri. Cine dorește sa isi ia ramas bun si sa ii fie alaturi familiei poate veni la priveghi la casa mortuara Angels, situata în Calea Lugojului (fost restaurant Trafic) începând de astazi cu orele 18. Înmormântare va avea loc joi la Cimitirul din Ronat, situat pe strada Locotenent Ovidiu Bâlea la o ora pe care o vom anunță ulterior”, a scris un prieten pe Facebook.

Anca Molnar lasă în urmă multă tristețe și regrete:

„Dacă noi clientele tale, care am avut ocazia să te întâlnim doar de câteva ori în viață, am ajuns să te prețuim, nu îmi pot imagina cât de greu trebuie să le fie copilului, soțului, familiei și prietenilor apropiați.

Mă rog ca Bunul Dumnezeu să pună liniște și alinare în sufletele lor.

Anca dragă, știu că sufletul tău va merge direct în Rai, ca o săgeată. Te rog doar să ne ierți pentru lacrimi, nu avem capacitatea mentală și sufletească să pricepem de ce a trebuit să pleci acum și nu peste 50 de ani… Dar promit că durerea se va diminua și că ne vom aminti mereu zâmbetul și voioșia ta. Sigur i-ai insuflat lui Patrick iubirea de Dumnezeu și cum să fie un om bun, iar alături de soțul tău va crește și va fii o persoană minunată.

Sufletul tău are scopuri mărețe și acum se va ocupa să le împlinească, dar o parte din el va rămâne mereu cu noi, cei care te-am cunoscut, cei care am avut contact cu Anca omul sau cu Anca artistul.

Un lucru este cert : Nu te vom uita niciodată suflet minunat.”, a precizat o internaută după aflarea veștii tragice.