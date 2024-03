Doina Spătaru, apariție rară. Cum a fost surprinsă mama Mălinei Olinescu pe stradă

„Noi avem răspunsul! A încercat să acopere totul, ceea ce se știe de o grămadă de timp. L-am întrebat direct și nu am primit niciun răspuns. Eu în 2015 am început să scriu și am zis că nu mai putem să ne prefacem că este totul în regulă. Am demarat acest proces cu tatăl meu, aceste scrisori sunt o normalitate. În adolescența mea nu am vorbit, pentru că era un subiect tabu în familia noastră. Acum, ei și-au acceptat reciproc această relație, care se întâmplă între oameni, dar dacă aceste clipe frumoase crează consecințe negative pe termen îndelungat…”, spunea artistul la Antena 3 CNN.