Doi tineri din Suceava au pornit spre Kiev pentru a vedea dacă războiul este adevărat. „O început să se audă bombe, am stat ascunși într-o pădurice”

Unii oameni sunt sceptici atunci când vine vorba despre războiului din Rusia și Ucraina. Nu sunt convinși că el există decât dacă văd cu proprii lor ochi. Acesta este cazul unor tineri din Suceava, care și-au făcut plinul la mașină și au pornit spre Kiev.

Cei doi tineri și-au lăsat locurile de muncă în urmă pentru câteva zile și au pornit la drum spre zona de război. Cristi se ocupă de o cafenea din satul Iaslovăț, județul Suceava. A fost voluntar timp de două săptămâni în Vama Siret, ajutând refugiații. În toată această perioadă, tânărul a avut suspiciuni în legătură cu ceea ce se întâmplă după graniță.

L-a luat pe Cristi, un bun prieten de-al său care este frizer și au pornit la drum. Au luat doar câteva haine cu ei, au făcut plinul la mașină și au condus opt ore până la Kiev. Până să ajungă în capitala Ucrainei, cei doi au trecut prin cel puțin 40-50 de chekpoint-uri.

„Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care-i situaţia de acolo, dacă e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Am trecut de undeva de 40-50 de checkpoint-uri”

Ajunși în Kiev, tinerii au observat mai mulți oameni cu copii pe stradă la plimbare, cu biciclete, crezând că situația nu este chiar atât de gravă. Până la urmă, s-au convins că, într-adevăr, este război în Ucraina.

Cei doi au vrut să se cazeze, însă totul era închis, așa că au dormit în mașină, nemâncați timp de mai multe zile, auzind mereu bombe și sirene. Pentru a descoperi orașul mai bine, au pornit la drum.

„O început să se audă bombe, împuşcături, am dat cu maşina cu spatele între nişte copaci, într-o pădurice, am stat acolo ascunşi. Se bombardează! Uite sat fărâmat aici-şa. Un sat întreg e fărâmat aici. Uite aici maşini fărâmate, maşini fărâmate de bombe, o biserică fărâmată.

Era totul distrus, în plus de asta când ne-a oprit soldatul la un checkpoint şi i-am dat paşapoartele o început să se bombardezele chiar lângă noi. Soldatul după ce a ajuns în şanţ ne-a făcut şi nouă semn, am fugit şi noi acolo, ne-am ascuns, am stat vreo zece minute acolo”, a spus Cristi.