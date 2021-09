Doi tineri care au băut apă plată îmbuteliată au ajuns de urgență la spital. Ce șoc au trăit la scurt timp

Siguranța alimentară nu mai există în ziua de astăzi, iar din păcate, cetățenilor le este foarte greu să dovedească acest lucru, din cauza regulilor mult prea riguroase pentru consumatori și, în același timp, blânde pentru producători. Acesta este cazul unui cuplu din Constanța, care a consumat apă plată la sticlă, iar la scurt timp a chemat Ambulanța pentru că ambii parteneri acuzau stări de rău.

Un cuplu din Constanța a trăit o experiență extrem de neplăcută după ce, susțin cei doi, au consumat apă dintr-o sticlă de apă îmbuteliată de brandul„Aqua Carpatica”.

La scurt timp după ce au băut o parte din lichidul din sticlă, aceștia au început să aibă stări extrem de ciudate pe care nu le mai avuseseră până în acel moment, inclusiv amorțeală a buzelor, a limbii și a întregului corp. Pentru că și-au dat seama rapid că ceva nu este în regulă, cei doi părinți și-au lăsat copilul în grija unei vecini și au solicitat de urgență o Ambulanță care să-i transporte în cel mai scurt timp la spital.

După efectuarea analizelor de rigoare, medicii i-au asigurat pe cei doi tineri că sunt în afara oricărui pericol și că au avut noroc, deoarece apa ar putea conține urme de detergent.

Pentru a avertiza de alte posibile riscuri similare, Alexandra Lascu a povestit ce i s-a întâmplat pe pagina sa de Facebook, iar în scurt timp, povestea ei a avut mii de distribuiri.

„Ăştia suntem noi aseară, la spital. Şi da, amândoi am avut nevoie de îngrijiri medicale după ce am consumat cel mai banal lucru…apă plată!!! Am adormit frumos copilul, am mâncat şi noi ca oamenii cina la 11, apoi am băut apă…logic. Adi, cum e drăguţ, mi-a dat mie să beau prima, am băut doua guri pentru că nu a intrat mai mult, după care a băut şi el o gură din sticla asta nouă, pentru că mai băuse înainte din alta care mai avea puţin. Instant mi-au amorţit buzele si limba si chiar am zis “ce naiba e picantă apa asta!?!”.

După ce a băut și el a zis acelaşi lucru. După câteva minute deja aveam tot corpul amorţit, tremuram, aveam urechile înfundate, pulsul ridicat şi o stare de panică…amândoi!!! Şi ca să fie treaba treabă, copilul era in dormitor cu febră (racit) iar noi ne simţeam din ce in ce mai rău. Am decis să sunăm la salvare, care a venit foarte repede, am sunat o prietenă care este vecina cu noi si am rugat-o sa stea cu copilul si am plecat cu ambulanta la spital

Acolo ne-au făcut nişte analize care au ieşit ok si ne-au spus ca am avut noroc ca am băut o cantitate foarte mică si ca s-ar putea ca apa să aibă urme de detergent. Efectul a ţinut cam 2 ore si norocul nostru a fost că am băut foarte puţin. Ceea ce vreau sa spun este că se putea ca din sticla asta de apă să bea si copilul, care are 1 an si 9 luni…si nu vreau sa îmi imaginez ce efect avea la el dacă la noi a fost în halul ăsta. Apa a fost cumpărată de la Profi (Badea Cârțan) si este apă plata Aqua Carpatica la 2 litri”, a povestit tânăra.