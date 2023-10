Doi americani veniți în București și-au schimbat părerea despre România: ‘Habar nu aveam’

În ultimii ani, România se bucură de multe vizite din partea străinilor. Foarte mulți dintre aceștia se declară impresionați de experiențele avute la noi în țară. Printre aceștia se numără și doi vloggeri americani, Jenny și Jacob. Ce i-a surprins pe cei doi?

Jenny și Jacob sunt doi turiști americani care au decis să viziteze România. Cei doi au decis să împărtășească întreaga experiență alături de următorii acestora. Într-un clip postat pe Youtube, cei doi au vorbit pe larg despre ce anume i-a impresionat la țara noastră.

„Primul mod în care ne-a uimit a fost cel legat de Uber. Uberul aici este extrem de ieftin. Ca să ajungem la gară puteam lua autobuzul sau taxiul. Am preferat Uberul, pe care l-am comandat de pe aplicație, este la același preț cu autobuzul care face 30 de minute spre deosebire de taxi, care face 8 minute. După ce am plătit puțin sub 3 dolari pe Uber, am ajuns la gară.”