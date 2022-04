Doctorul Mihai Craiu, despre hepatita care poate afecta copiii români. Medicamentul de care nu trebuie să abuzezi

Zeci de copii s-au îmbolnăvit de hepatită acută severă fără ca virusurile care provoacă hepatită virală acută să fie detectate la vreunul dintre cazuri. Mai multe țări europene se confruntă cu această problemă, iar o marte dintre cei care se îmbolnăvesc au avut nevoie de transplant de ficat.

Medicul Mihai Craiu a dat câteva sfaturi cu privire la hepatita acută care a început să îngrijoreze părinții. Până în prezent au fost identificate 170 de cazuri de hepatită acută severă de cauză necunoscută. Cele mai multe s-au înregistrat în Marea Britanie, iar la noi doar 1.

Din informațiile adunate până în prezent, medicii au ajuns la concluzia că poate fi vorba despre o posibilă infecție cauzată de o combinație între un subtip de SARS-CoV-2 și adenovirus. În această situație, subtipul acționează ca un factor declanșator și poate duce la apariția hepatitei.

Cert este că, până vor exista mai multe date, medicul Mihai Craiu recomandă ca toți părinții să învețe să recunoască semnele hepatitei acute grave la copiii cei mici.

„Un astfel de copil are icter, adică este galben la piele şi la ochi; are o stare de oboseală extremă, foarte neobişnuită şi inexplicabilă prin efortul depus; are urini închise la culoare, precum berea brună sau ceaiul negru; are scaune foarte deschise la culoare – asemănătoare celor pe care le avea copilul în primele luni de viaţă cât era alăptat la sân sau cu o formulă de primă vârstă”, enumeră medicul pediatru.