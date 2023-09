Divorțul momentului în showbiz-ul din România. Abia ce a ieșit din pușcărie că și l-a părăsit soția

Povestea de iubire dintre Leo de la Strehaia și Dana Criminală a ajuns la final. Bruneta este hotărâtă să se despartă de celebrul afacerist. Deja, diva a depus actele de divorț. La scurt timp după despărțire, Leo de la Strehaia a adus acuzații grave la adresa brunetei. Ce spune acesta?

În 2016, cei doi au decis să-și unească destinele. Însă, de atunci și până în prezent, povestea lor a fost una plină de provocări. Astfel că, Dana a avut mai multe tentative de a divorța.

Cea mai recentă a avut loc înainte ca afaceristul să intre în închisoare. La acel moment, Leo de la Strehaia i-a mărturisit că are nevoie de ea, iar bruneta a oprit acțiunea de divorț. Însă, de atunci Dana s-a răzângit și a decis să divorțeze de afacerist. Astfel că, diva a depus actele la notar. Decizia acesteia a fost urmată de un val de critici și de acuzații din partea fostului partener.

Leo de la Strehaia a postat un videoclip pe Tik Tok prin care aduce numeroase afirmații controversate cu privire la această. Afaceristul susține că Dana îl lasă în cele mai grele mai momente.

Aceasta nu este singura acuzație. Afaceristul e de părere că pe brunetă ar interesa-o mai mult banii. Leo de la Strehaia a amintit că Dana Criminala ar fi vrut să-i fie alături doar la bine și doar în momentele în care nu aveau nicio grijă din punct de vedere financiar.

„Dana voia numai la bine și când era cash mult. Problema e că dacă pe mine mă lasă Dana voi fi cel mai șmecher bărbat. Voi fi cel mai bine bărbat, dacă eu scap de Dana! Dana m-a lăsat într-un moment în care îmi este foarte greu, cu vederea îmi este foarte greu, cu picioarele umflate. Ea s-a gândit să pună stop relației pentru că eu sunt bolnav.

Acum sunt amărât, nu mai am bani. Pentru că ea are niște câini, niște pisici, are responsabilitate, care trebuiesc îngrijite. Problema e că dacă eu nu mai am bani trebuie să-i întrețină ea singură. Sunt de acord cu decizia ei”, a completat Leo de la Strehaia.