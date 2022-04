Divorțul Anamariei Prodan de Reghecampf. Cine este martorul care poate să răstoarne totul la tribunal!

Pentru prima oară, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se vor întâlni astăzi la procesul de divorț. Un posibil martor ar putea fi prezent în sala de judecată, care este dispus să facă noi dezvăluiri din interiorul căsniciei.

În cursul zilei de astăzi, 4 aprilie, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au întâlnit pentru prima înfățișare a divorțului. Judecătorul urmează să decidă dacă Andreea, fina impresarei, va putea fi martoră la proces.

Aceasta susține că Anamaria este o femeie lovită în orgoliu însă, cel mai mult se gândește la binele lui Bebe, copilul pe care îl are din căsnicia cu Laurențiu Reghcampf.

Nașa este destul de agitată, nu pot ascunde acest lucru. Este și ea tot om, trece printr-o situație destul de delicată. Tocmai de aceea voi fi lângă ea pentru a încerca să-i induc liniștea de care are nevoie. (…) Pentru ea cel mai dureros este că Bebe suferă foarte mult și până la urmă tot ce s-a întâmplat. Este femeie, a fost lovită în orgoliu, în sentimente în primul rând și vă dați seama că durerea este imensă”, a declarat Andreea, fina Anamariei Prodan și a lui Laurențiu Reghecampf.

Astăzi a avut loc prima înfățișare a divorțului, iar Anamaria a venit alături de fiul ei, Bebeto și Sarah. Reghe a venit cu fiul său din prima căsătorie, Luca. La finalul procesului nu s-a menționat nicio soluție, însă Anamaria Prodan a vorbit despre întâlnire cu antrenorul Craiovei.

„Astăzi am cerut cumva să găsim o variantă să divorțăm la notar, că ne dorim să închidem circul ăsta. Avocatul ia banii, avocatul vrea procese multe, e normal, el nu se pricepe deloc. Eu, ca absolventă de drept, îi spun „Vezi că te păcălește, vezi că nu e bine”.

Partajul trebuie făcut, dar el nu vrea să meargă la notar, că știe că vine partajul. Acolo trebuie să vorbești, dar cum el nu are nimic, e greu să-l facem la notar. El nu prea mai are nimic. Nu prea mai are avere, pentru că a cam împrăștiat-o”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit libertatea.ro.