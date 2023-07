Divorț șocant în showbiz. Se despart după 6 ani, anunțul e oficial

Șoc în lumea internațională a showbiz-ului! Un cuplu extrem de controversat s-a destrămat, după șase ani plini de iubire. Anunțul este oficial și se pare că cei doi soți au decis să meargă pe drumuri diferite și se pregătesc de divorț. Nimeni nu se aștepta la asta, erau îndrăgostiți și aveau o familie frumoasă!

O frumoasă poveste de iubire se înfiripa între două persoane în urmă cu șase ani. Cei doi se iubeau nebunește, s-au căsătorit și au întemeiat o familie și credeau că vor rămâne împreună pe viață. Cererea în căsătorie a fost una emoționantă, un moment pe care soții nu l-au uitat și care le va rămâne mereu în suflet.

„M-am aşezat în genunchi şi am scos cutia mică de metal. O aveam într-un săculeţ de catifea şi în loc să spun: „Vrei să te căsătoreşti cu mine?„ Am zis: ‘Ţi-am cumpărat ceva!„ Apoi am spus: „Vreau să-mi petrec viaţa cu tine„. A fost foarte frumos’, spunea unul dintre cei doi amorezi.