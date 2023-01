Divorț secret în showbizul românesc. Anunțul surpriză făcut în fața lui Cătălin Măruță: ‘Ruptura s-a produs în timp’

Ediția de miercuri, 11 ianuarie 2023, a adus o dezvăluire șocantă: un divorț secret în showbiz-ul românesc. După zece ani petrecuți împreună, cele două vedete au decis să pună punct poveștii lor de dragoste și să pornească pe drumuri separate. Anunțul surpriză a fost făcut chiar în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță. Bruneta a vorbit deschis despre destrămarea căsniciei sale.

Divorț secret în showbizul românesc

S-au iubit frumos și sincer aproape un deceniu, iar acum patru ani își jurau iubire eternă, până când moartea îi va despărți. Platoul emisiunii lui Cătălin Măruță a fost miercuri, 11 ianuarie 2023, scena unei dezvăluiri șocante. Unul dintre cele mai frumoase și, aparent, fericite cupluri din showbizul românesc s-a destrămat.

Francisca Dulceanu a anunțat că ea și luptătorul MMA Bogdan Lățescu au divorțat. Bruneta a mărturisit că ruptura s-a produs în timp și că simte că poartă o parte din vină pentru eșecul mariajului.

„E ok, sunt bine, sunt sănătoasă, asta vă doresc și vouă. Sunt unele lucruri ce nu trebuie înțelese de toată lumea. Și mie mi-a fost greu să diger c s-a întâmplat. O să fiu foarte sinceră, eu aici vin ca acasă, simt că vorbesc cu un prieten. Nu mai suntem împreună de la finalul lunii septembrie. Bpgdan este omul alături de care am ales să petrec 10 ani. El a ajutat la Francisca de astăzi. Nu a mai mers din multe motive. Sunt lucruri adunate în timp. A fost și distanța…eu m-am concentrat mult pe carieră, poate am fost și egoistă. Planurile mele nu coincideau de multe ori cu ale sale. Făceam un efort real să fim impreună. Nu sunt lucruri grave, orice cuplu trece prin asta…poate nu am fost suficient de deschisă despre despărțire”, a mărturisit vedeta.

„A fost foarte dureros și încă este”

Întrebată despre o posibilă infidelitate, având în vedere zvonurile ce au apărut în ultima perioadă, Francisca a explicat că ea și Bogdan nu mai formează un cuplu din luna septembrie a anului trecut și că a ales să păstreze tăcerea pentru că nu i-a fost deloc ușor să vorbească despre acest subiect.

„Ruptura asta s-a produs în timp. Acum mă întreb dacă am procedat corect să tac atâta timp. A fost foarte dureros și încă este, îmi e greu să vorbesc despre asta. Am pus cariera pe primul loc. Poate am făcut compromisuri, am renunțat la timp petrecut cu familia, la vacanțe, doar pentru că aveam piese de lansat, emisiuni…poate am supus familia la o presiune la care nu ar fi trebuit. Familia mea suferă în momentele astea. Noi (n.red. ea și fostul soț) am mâncat și ieri la aceeași masă. Când este roz și minunat, nu există să te uiți la alte persoane. Bogdan e mai rezervat, e diferit față de mine. Între noi nu a fost o ruptură violentă. A fost un divorț amiabil, la notar. Noi și ieri am mâncat la aceeași masă”, a mai spus Francisca.

Cei doi au încercat să își salveze relația, însă și-au dat seama că ar fi doar o amânare a unei rupturi ce părea inevitabilă. „Eu am spus ce am avut de spus, la fel și el. Ne-am întrebat dacă putem să îndreptăm lucrurile, dar niciunul nu a crezut în ciorba reîncălzită. Consider că tot răul spre bine”.

