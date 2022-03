Discuții indecente între un profesor din Arad și o elevă de 16 ani. „Doar o poză, să salivez puțin și la somn”

Polițiștii din Arad au deschis un dosar penal pe numele unui profesor de sport, după ce a avut discuții indecente cu o tânără de doar 16 ani. Acum, cadrul didactic este anchetat penal pentru hărțuire.

Profesorul și eleva au purtat aceste discuții pe rețelele de socializare, însă acum totul a fost făcut public. Cadrul didactic i-a făcut avansuri indecente tineri, ba chiar i-a cerut și poze indecente. Atât polițiștii, cât și comisia de disciplină a liceului unde predă au început o anchetă.

Bărbatul este profesor suplinitor la un liceu din localitatea Pecica, acolo unde învață și eleva de 16 ani. Profesorul de 40 de ani a început să-i facă avansuri fetei în urmă cu câteva zile. După răspunsurile elevei, se înțelege că discuția avea loc noaptea târziu.

Fata de 16 ani se află în grija bunicii, însă i-a povestit cele întâmplate unei femei de serviciu de la școală, probabil fiind derutată și neștiind cu cine să vorbească. Povestea a ajuns și la directorul școlii, care a deschis o anchetă disciplinară. De cele întâmplate a aflat și bunica elevei, care a depus plângere la poliție.

”Este un nenorocit, este un pedofil care se dă la copii, la elevi. Se uită după ele cum s-a uitat și la fetița mea. Vreau să fie pedepsit, să nu mai aibă meserie. A fost la mine acasă să-mi dea bani. A zis: ”Îți dau bani pentru medicamente și haine”. Am spus că nu am nevoie”, a spus bunica fetei.

În cele din urmă, profesorul acuzat și-a recunoscut vina și a admis că a greșit purtând asemenea discuții cu tânăra de 16 ani. Însă, în același timp, susține că nu el a inițiat conversația în primă fază.

”A fost o conversație între ambele persoane. Nu am hărțuit-o, nu am chemat-o, nu am abuzat-o, nu m-am întâlnit cu ea nici înainte, nici după școală. Într-o zi s-a întâmplat. De la ea a pornit discuția și de acolo a continuat. Într-adevăr am greșit, nu trebuia să se întâmple”, a declarat cadrul didactic.