Dinu Maxer, cuvinte dure despre Deea. Ce a spus despre fosta soţie după ce l-a întâlnit pe noul ei iubit: „Un gol!”

După 18 ani de căsnicie, Dinu Maxer și Deea au decis să pună punct relației. Chiar dacă cei doi s-au despărțit, drumurile lor se mai intersectează din când în când. Recent, artistul a dat nas în nas cu fost sa iubită la un eveniment monden. Toată lumea prezentă la eveniment se aștepta să iasă scântei, însă nu a fost deloc așa ci din contră.

Dinu Maxer a luat parte la un eveniment monden. Nelipsită de la eveniment a fost și fosta soție a acestuia, care a venit însoțită de noul său iubit. Lumea prezentă la eveniment se aștepta ca artistul să facă o scenă de gelozie. Însă, acest lucru nu s-a întâmplat. Solistul trupei Axxa a avut și un mesaj pentru fosta sa soție. Dinu Maxer a declarat că Deea poate să se mărite cu noul ei iubit, Robert Drilea. Mai mult, acesta a adăugat că nu mai simte nimic pentru fosta sa soție.

„Am fost și eu la petrecerea unde Deea era cu Robert ! Nu mă roade nici un pic gelozia! Da, deloc! Ăsta e adevărul, pur și simplu îți vezi fostul partener în brațele altuia și nu simți nimic! E gol! Psihologii, probabil, pot să explice mai bine fenomenul, că pe mine lumea nu mă crede.

Nici atunci când am venit la ea la ușă și l-am văzut pe Robert, în prag, nu am simțit nimic! I-am întins mâna și am făcut cunoștință cu el! Poate să se și mărite mâine Deea că nu simt nimic! ”, a declarat Dinu, despre întâlnirea de gradul zero cu fosta soție și actualul ei partener pentru Click.