“Dincă nu a omorât pe nimeni!” Anunțul care aruncă în aer cazul Caracal

Bunicul Luizei Melencu vine cu o declarație șocantă în cadrul anchetei din Caracal. Magistrații Tribunalului Olt au respins miercuri, în camera preliminară, cererile și excepțiile ridicate în dosarul Caracal, constatând legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriu de către parchet, respectiv DIICOT.

Anunțul care aruncă în aer cazul Caracal

Încă de la bun început, un membru al familiei a sesizat partea ”ciudată„ a cazului și și-a expus părerea. La declanșarea anchetei, era poate o bănuială și o speranță, mai ales că Dincă a făcut tot posibilul să îi țină departe de adevăr pe anchetatori.

Astfel că, imediat după aflarea dispariției celor două fete, respectiv Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, Gheorghe Dincă i-a trimis pe anchetatori pe piste false: prima dată la lacul de acumulare, apoi la Olt, mai departe de Corabia, la Dunăre, iar într-un final – oase arse în butoi, Bunicul Luizei are însă explicații.

”Dincă nu e criminal”

„De la început, așa cum am spus de la început, Gheorghe Dincă nu e criminal, nu a omorât pe nimeni, este un traficant de persoane, face parte dintr-o anumită rețea. În această situație, cineva trebuia să plătească, adică cel mai slab: Dincă. Se știa că era chiar monitorizat. Dincă nu le-a omoât pe fete, și le-a luat și le-a traficat. Avem convingerea că am fost mințiți, am fost trădați, instituțiile statului, în loc să-și facă datoria, au avut interesul să acopere rețea de traficanți de persoane”, a afirmat bunicul Luizei Melencu, Stelian Iordache, la România TV.

Pe 20 mai, familiile Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu au solicitat judecătorului de cameră preliminar, retrimiterea rechizitoriului la procurori, în vederea completării urmăririi penale, termenul pentru deliberare și pronunțare fiind 3 iunie.

Miercuri, solicitările și excepțiile ridicate de părțile din dosar au fost respinse de către judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Olt. Pe data de 15 ianuarie. a fost înregistrată la Tribunalul Olt rechizitoiul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpați din ”cazul Caracal”, și anume, Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu.