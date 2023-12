Din ce mai face bani Ianis Hagi acum, pe lângă fotbal. Afacerea cu care vrea să se dea lovitura

Ianis Hagi are succes pe toate planurile! Fiul lui Gică Hagi și-a găsit jumătatea, iar afacerile îi merg de minune. Pentru cei care nu știu, fotbalistul are o afacere profitabilă cu verișoara lui, Maria Popescu. Cei doi au înființat, în parteneriat, o societate cu obiect principal de activitate ″Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet″. Iată toate informațiile! Ce afaceri profitabile are Ianis Hagi

Ianis Hagi nu duce grija zilei de mâine! Fiul lui Gică Hagi are viitorul asigurat, datorită afacerilor care îi aduc câștiguri considerabile. Împreună cu mama sa, Marilena Hagi, tânărul de 25 de ani deține o o agenție de publicitate, Future Of The Game Company SRL, înființată în 2020, cu sediul într-un bloc din Sectorul 1 al Capitalei. Cifrele afacerii sunt uriașe, mai ales că societatea nu are vechime pe piață.

Totodată, alături de verișoara lui, Maria Popescu, Ianis Hagi se ocupă de o firmă de comerț online. Maria Popescu, fiica lui Gică Popescu, este absolventă a unei școli private de business din Barcelona. Ea are calitate de administrator al noii firme, potrivit datelor furnizate de Profit.ro.

În 2022, firma celor doi veri a terminat cu un profit net de 1,13 milioane lei, la venituri totale de 1,61 milioane lei. În prezent, Ianis Hagi evoluează la echipa spaniolă Alaves, unde a fost împrumutat de cei de la Glasgow Rangers.

S-a cununat civil cu Elena Tănase

Ianis Hagi a făcut cununia civilă chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie 2023. Fotbalistul și Elena Tănase au spus ‘Da’ în fața ofițerului de la starea civilă. După ce au devenit soț și soție, cei doi au organizat o petrecere la un local de fițe din nordul Capitalei. La evenimentul fastuos au participat în jur de 400 de persoane, printre care și părinții Simonei Halep, dar și Gigi Becali.

”Suntem fericiți, bucuroși, am ajuns în ziua de 25 decembrie, în ziua de Crăciun, să facem cununia civilă, este un moment unic pentru ambele familii. Le mulțumim și lor că ne-au susținut din prima zi”, a declarat Ianis Hagi, conform Iamsport. ”Sunt foarte bucuroasă, sunt foarte emoționată. Am ajuns în acest moment important alături de jumătatea mea. Sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă”, a fost și reacția Elenei Tănase.

Ce spunea tatăl lui, celebrul Gică Hagi

Ianis Hagi și Elena Tănase s-au cununat civil la jumătate de an de la momentul în care s-au logodit. Fotbalistul împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves a cerut-o de soție pe Elena la Paris. Pentru inelul de logodnă ar fi plătit nu mai puțin de 50 000 de euro.