Din ce a făcut Nicoleta Luciu primii bani. Avea doar 16 ani când a început: „Era un extra job”. Interviu EXCLUSIV

Nicoleta Luciu a avut primul contact cu televiziunea încă de la vârsta de 16 ani. Tot atunci a făcut și primii săi bani, mergând ca aplaudac la diverse emisiuni de la Pro TV, respectiv Tele 7ABC. Fosta vedetă tv a lucrat și-n spital, ca asistentă, mai întâi la Universitar, apoi la Bagdasar, și-și dorea să dea la Medicină. Doar că în acel an, a câștigat titlul de Miss România, iar destinul a vrut altceva pentru aceasta, potrivit propriilor sale declarații făcute în exclusivitate pentru playtech.ro.

Până se se retragă din show-bizz-ul autohton, Nicoleta Luciu a făcut cam tot ce se poate în televiziune, ajungând la un moment dat una dintre cele mai căutate vedete autohtone. Bruneta a decis însă să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se muta la Miercurea Ciuc și a se dedica familiei, iar în prezent își pregătește revenirea pe micul ecram, momentan ca invitată în câteva emisiuni ale postului Antena 1.

Nicoleta Luciu a avut primul contact cu televiziunea încă de la vârsta de 16 ani. Tot atunci a făcut și primii săi bani, mergând ca aplaudac la diverse emisiuni de la Pro TV, respectiv Tele 7ABC.

Până să ajungă vedetă, Nicoleta Luciu a lucrat în spital, după ce a urmat cursurile școlii de asistentă medicală.

„În paralel cu extra-jobul de aplaudac, făceam și școala la Crucea Roșie, ca voluntar. În caz de război, am fi fost primii recrutați. Doi ani am făcut practica la Spitalul Universitar, în clasa a X-a și a XI-a, apoi am urmat școala de asistente și am lucrat la Terapie Intensivă, la Bagdasar. Dar în același timp profesam și ca model”, ne-a mai spus aceasta.