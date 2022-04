Din ce a făcut bani Ramona Olaru înainte să devină celebră. Mulți s-ar jena să povestească

Ramona Olaru nu s-a ferit niciodată spună că a început de jos în viață, înainte de a ajunge la București și de a-și face o carieră. În ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, prezentatoarea rubricii Meteo a povestit care a fost primul său loc de muncă. Ramona Olaru nu s-a sfiit să spună din ce a făcut primii bani.

Ramona Olaru este apreciată pentru sinceritatea de care a dat dovadă în mărturisirile sale. Și nu e un secret că Ramona Olaru a avut o copilărie marcată de unele lipsuri, fiind nevoită să muncească din greu în gospodăria părinților săi, dar și să parcurgă kilometri întregi pe câmp, pentru a ajunge la școală.

În ediția de azi a emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru a povestit și care a fost primul său job, o mărturisire pe care mulți care au ajuns la un anumit nivel de bunăstare și de succes probabil că s-ar feri să o facă.

„Am fost ospătăriță, dar am început ca picolo, la un restaurant în Drajna, județul Călărași. Eram o țărăncuță, nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine. Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos.”, a povestit Ramona Olaru.