Din ce a câştigat Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor primii bani în liceu: “Le vindeam cu niște prețuri exorbitante” EXCLUSIV VIDEO

Cristina Bâtlan are astăzi o afacere de succes și se numără printre investitorii din cel de-al patrulea sezon el emisiunii ”Imperiul Leilor”, care va începe în curând la Pro TV. Alături de colegii ei, aceasta va căuta antreprenorii care merită să fie cunoscuți în domeniul lor și le va oferi șansa de a face o schimbare reală! În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Cristina Bâtlan ne-a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat la început de drum, dar și ce măsuri a luat în pandemie pentru a trece peste perioada dificilă. Femeia de afaceri nu este tentată de politică, preferând să se concentreze pe domeniul în care a reușit să performeze.

Din ce a câştigat Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor primii bani în liceu

Cristina Bâtlan a avut de mică acces la jurnale de modă, prin intermediul mamei sale, care lucra la Adesgo. Pasionată de modă, ea a demonstrat încă din perioada liceului că are spirit antreprenorial, realizând colanți cu cristale, pe care i-a vândut scump, mai ales că astfel de modele erau rare în acea perioadă.

Cum arată vara asta pentru tine?

Dragilor, după criză, oamenii își revin și încep să călătorească, să se simtă într-adevăr bine și-au consumat toate resursele de la saltea. Prietenul meu Dragoș Petrescu spunea că în pandemie oamenii au strâns bani. Cred că astăzi nimeni nu strânge bani pentru că, uitați-vă și voi la ce mod se petrece.

Ce măsuri ai luat pentru business-ul tău în ultima perioadă?

Colecția noastră acum a explodat de culoare, avem poate cele mai multe modele de pantofi și genți pe care le-am avut vreodată, pentru că așa am considerat că e nevoie exact de trendul acesta de bucurie, chiar dacă în jurul nostru încă avem un război.

Însă oamenii se obișnuiesc cu absolut orice, indiferent ce se întâmplă în jur și, până la urmă, lăsăm asta pe seama politicienilor, iar noi ne facem treaba ca antreprenori, ca și companie creatoare de modă.

Ai primit oferte sau ai fost vreodată tentată să intri în politică, să schimbi ceva?

Nu mă pricep la politică, nu îmi place politica. Aș vrea ca toți politicienii să aibă înțelepciune și bunătate atunci când iau hotărâri și să le ia bine și pentru noi. Treaba mea este să produc, să fac profit, să plătesc taxe la stat, astfel încât bugetul țării să crească.

Cristina Bâtlan: ”Pentru noi cea mai grea criză până la urmă a fost pandemia”

La începuturile tale ca antreprenor, ai trăit cu teama că faci o investiție și s-ar putea să nu meargă? Poate te-ai împrumutat la bancă sau la prieteni?

Să știi că am fost învățați cu răul de mici, adică de când am început businessul. Atunci creditele la bancă nu erau ușor de accesat, deci paradisul acesta cu bani la discreție, cu bani destul de ieftini, nu exista.

Așa că am început foarte greu și vreau să vă spun că am fost puși în situația de a falimenta de foarte multe ori, din diferite motive, că pierdeam, că unii clienți nu plăteau sau că ni se întâmpla, nu știu, absolut orice lucru care ni se întâmpla, ne afecta foarte tare și ne periclita situația companiei.

Însă am rezistat. Ne obișnuim și ne călim în crize. Pentru noi cea mai grea criză până la urmă a fost pandemia, pentru că două luni și jumătate cei 500 de oameni pe care îi aveam atunci stăteau acasă, nu aveam bani pentru mai mult de două luni de salariu, furnizorii trebuiau plătiți, marfa noastră era blocată în magazine și teoretic nu aveam nicio șansă.

Practic, am cerut ajutor clienților noștri, am format o echipă mică și am reușit să trecem prin această situație împreună cu acești clienți care ne-au susținut și care au vrut ca noi să continuăm. Pentru că succesul este chiar asta, ceea ce oamenii proiectează asupra ta.

Cristina Bâtlan: “Primii bani i-am câștigat în liceu, când am creat niște colanți cu cristale”

La ce vârstă ai câștigat primii bani?

Primii bani? Bineînțeles că am câștigat bani înainte să încep Musette și mi-a plăcut tot timpul să câștig bani. Sora mea spunea că atunci când îi împrumutam niște lucruri, o puneam să plătească, dar eu nu-mi amintesc.

Așa că primii bani i-am câștigat în liceu, când am creat niște haine, niște colanți cu cristale. Vreau să vă spun că atunci asta era ceva uau, adică nu avea nimeni, doar cei care aveau acces la niște jurnale de modă din străinătate își puteau imagina ceva de genul.

Și vreau să vă spun că i-am făcut cu mâna mea, i-am cusut și am vândut primele trei perechi cu niște prețuri exorbitante.

Dar aveai acces la acele reviste de modă prin intermediul cui?

Prin intermediul mamei mele, care lucra la Adesgo și care a inventat prima blană Jacquard din România. M-a luat cu ea în fabrică de foarte multe ori și era locul perfect pentru mine, o dată pentru că iubeam secția de producție, în care erau acele mașini imense, ca niște blocuri de două – trei etaje și secția de creație unde puteam să-mi fac haine și să fac absolut tot ce-mi trecea prin cap.

