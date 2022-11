Diferențele dintre ardeiul gras roșu și cel verde. Mihaela Bilic dezvăluie ce să consumi, de fapt

În perioada mai rece a anului, medicii nutriționiști ne sfătuiesc să consumăm cât mai multe alimente bogate în vitamine, proteine și substanțe nutritive, care să ne ajute să ne protejăm sistemul imunitar și să ne ferim de gripe, răceli și viroze. De ce este recomandat să mâncăm ardei gras.

Atunci când te duci la piață și vrei să cumperi legume pentru a prepara cele mai gustoase salate, nutriționistul Mihaela Bilic te sfătuiește să cumperi și ardei roșu, pe lângă cel verde. Specialistul în alimentație sănătoasă a explicat care este diferența dintre cele două legume, pe rețelele sociale.

„Când vine vorba de ardei gras, voi ce culoare alegeți? Roșu sau verde? Mulți or să spună că verde, pentru că are calorii mai puține. Nici vorbă. Culoarea nu influențează aportul caloric. Amândouă sortimentele au sub 30 de calorii per suta de grame, deci nesemnificativ.

O să fiți însă surprinși să aflați că ardeiul roșu are de două ori mai multă vitamina C și de șase ori mai mult betacaroten decât fratele verde. Betacarotenul este un precursor de vitamina A, acea vitamină care ne face bine la piele și la ochi.