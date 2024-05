Diferența uriașă de vârstă dintre Simona Halep și presupusul ei iubit! Ea are 32 de ani, iar el ar putea să-i fie tată

O știre de-a dreptul incredibilă s-a viralizat rapid în mediul online, după ce fotografiile realizate de paparazzi cu Simona Halep au apărut în presă.

Jurnaliștii de la Mediaflux au dezvăluit că marea campioană din România ar avea un nou iubit, pe Dorin Mateiu, un prosper om de afaceri. Doar că diferența de vârstă dintre ei este una foarte mare, iar povestea este mult mai complicată.

Din câte se pare, cel supranumit „Regele Mezelurilor din Transilvania” ar avea o iubită oficială care locuiește în Dubai, alături de fiica pe care ei o au împreună. Astfel, relația cu Simona Halep, jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani, nu a fost privită cu cei mai buni ochi de presa tabloidă din țara noastră.

Câți ani are Dorin Mateiu

Cu toate acestea, paparazzi au reușit să-i surprindă pe Dorin Mateiu, care are 57 de ani, și pe sportivă în timp ce stăteau la masă la o terasă din București și păreau un cuplu, după cum afirmă sursă citată. Mai mult decât atât, se pare că ei au fost surprinși de mai multe ori împreună și chiar locuiesc în același bloc din nordul Capitalei.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva.

Eu am invitat-o în oraș. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a spus Dorin Mateiu pentru Prosport, când a fost întrebat dacă are o relație cu Simona Halep.

Așa cum era de așteptat, imediat după ce Simona Halep și Dorin Mateiu au apărut împreună, multă lume s-a întrebat care este diferența de vârstă dintre cei doi, deoarece este vizibil că bărbatul este cu mult mai mare decât sportiva.

Simona Halep, cu 25 de ani mai tânără ca el

Din câte se pare, diferența de vârstă dintre Simona Halep și Dorin Mateiu este de 25 de ani, astfel că multă lume a precizat în mediul online că acesta i-ar putea fi tată. Asta deoarece ea are 32 de ani, iar el 57!

Cu toate acestea, Simona Halep nu pare a pune mare preț pe diferența de vârstă, deoarece și între ea și Toni Iuruc erau destul de mulți ani. Mai exact, 13.