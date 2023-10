Diferența de vârstă dintre Gina Pistol și Smiley. Juratul de la Vocea României nu a ținut cont de ani

Formează unul dintre cele mai frumoase, dar și discrete, cupluri din showbiz-ul românesc, însă puțini știu care este diferența de vârstă dintre Gina Pistol și Smiley. Relația juratului de la Vocea României este un adevărat exemplu în lumea vedetelor.

De mai bine de șapte ani, cele două vedete și-au fost alături, la bine și la greu. Sunt părinții unei fetițe ce le aduce zi de zi fericirea în suflet și în vara anului 2023 au făcut pasul cel mare, spunând DA și unindu-și destinele pentru tot restul vieții. Nunta lor a fost, fără doar și poate, evenimentul monden al anului, pe lista de invitați regăsindu-se cele mai cunoscute personaje din showbiz-ul de la noi din țară.

Cu toate astea, ar putea fi considerați un cuplu atipic, în ochii unora, în condițiile în care fosta prezentatoare Chefi la Cuțite este mai mare decât juratul de la Vocea României.

Diferența de vârstă dintre Gina Pistol și Smiley este de trei ani, nu una foarte mare. Gina Pistol are în prezent 42 de ani, urmează să împlinească 43 în luna decembrie, iar Smiley a schimbat recent prefixul, împlinind 40.

Venirea pe lume a fiicei lor, Josepgine, în martie 2021, le-a schimbat complet viața celor doi. Sunt dedicați trup și suflet creșterii fetiței și fac eforturi mari pentru a petrece alături de ea cât mai mult timp.

Gina Pistol a decis chiar să ia o pauză de la televiziune, renunțând la proiectele de succes în care era implicată la Antena 1 pentru a se ocupa așa cum își dorește de copilul său. Rolul de părinte nu este deloc ușor, însă merită orice efort. Recent, prezentatoarea a dezvăluit că ea și Smiley au ales să nu apeleze mereu la ajutorul unei bone.

„Dacă vrei să îți crești copilul sănătos, că așa puteam să îl pasez unei bone, la bunici și îmi vedeam de viață… Vreau să îmi cresc copilul sănătos. Să nu fiu înțeleasă greșit. Am ajutor, dar atunci când am de filmat ceva sau când am de făcut drumuri și chiar nu pot să stau cu copilul.

Atunci vine cineva și mă ajută. Când sunt acasă, mă joc cu ea, ne îmbrățișăm. Chiar și atunci când sunt acasă, nu vreau să îmi ignor copilul”, a spus Gina Pistol la Antena Stars.