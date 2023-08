Diferența de vârstă dintre Gigi Becali și soția lui, Luminița. O poveste de dragoste ca în filme

Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, dar puțini știu detalii despre soția lui. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de iubire, ca în filme și au trecut prin multe de-a lungul anilor. Nimeni nu știe care este diferența de vârstă dintre ei și nici care e legătura de rudenie.

Gigi Becali este unul dintre cei mai cunoscuți bărbați din România. Este cu adevărat un personaj, care atrage atenția ori de câte ori apare undeva si se afirmă printr-un caracter excentric.

Pe cât este el de controversat, pe atât de retrasă este soția lui. Luminița a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor și a fost mereu o prezență retrasă, despre care nu s-au știut niciodată prea multe detalii.

Gigi și Luminița Becali sunt împreună de peste 25 de ani și au o familie minunată. Putini știu, însă, că cei doi sunt verișori de gradul al treilea. Totuși, acest aspect nu i-a împiedicat să se iubească.

De altfel, căsătoria lor a fost aranjată încă de la naștere, conform unei tradiții de la machedoni.

Gigi Becali se declară a fi o persoană foarte credincioasă și demonstrează asta ori de câte ori are ocazia. Latifundiarul din Pipera face mereu voia Domnului și spune că nu vrea să cadă în păcat.

Ține cont de Cel de Sus și când vine vorba despre soția lui. Fostul patron al Stelei a vorbit, la un moment dat, despre cei care își părăsesc șotiile pentru alte femei când dau de bani, mărturisind că aceștia nu vor avea niciodată noroc de o femeie bună.

Consideră că cei care le greșesc soților și umblă din floare în floare sunt blestemați și, când vor ajunge la a treia femeie, își vor da seama că nu pot fi fericiți.

„Zice Sfântul Apostol Pavel, poți s-o lași numai din desfrânare, dar și dacă ai puterea s-o ierți, s-o ierți. Poți s-o iei și pe a doua. Prima este dar, a doua este mila. Păi de ce este mila? Este mila că Dumnezeu din milă de bărbat care e nemernic sau că s-a întâmplat. Lui Dumnezeu îi e milă de el!

Nu-l lasă fără soață, adică fără femeie, că așa i-a legat și îți mai dă voie să iei una. Dacă o mai lași pe a doua și o iei pe a treia, este blestem! După aia începe depresia.” a declarat Becali.