Diferența de vârstă dintre Gică Hagi și soția lui. Regele fotbalului românesc recunoaște sincer: „Fără ea sunt nimic”

O prezență discretă, Marilena a stat mereu departe de lumina reflectoarelor, preferând să își lase soțul și acum cei doi copii să fie în centrul atenției. Sunt o echipă senzațională, și-au construit o familie superbă. Își sunt alături, la bine și la greu, de aproape trei decenii. Puțini știu ce diferență de vârstă este între Gică Hagi și soția lui. Regele fotbalului românesc, declarații emoționante despre femeia care i-a cucerit inima.

După divorțul de prima sa soție, Gică Hagi își cunoștea marea iubire. Marilena era o tânără superbă, studentă la acea vreme. O fire timidă, cum a recunoscut chiar ea într-un interviu mai vechi, a reușit să se deschidă fotbalistului, simțind încă de la prima întâlnire că erau suflete pereche.

Au decis să își țină secret relația, pentru o vreme, prima care a aflat de întâlnirile lor fiind sora ei.

Îşi parca maşina pe o străduţă îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinţii mei. Totuşi, n-am rezistat prea mult şi i-am spus surorii mele cu cine am ieşit. Am pastrat amândouă secretul până la prima mea ieşire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toata lumea a fost surprinsă. Nu ştiau de unde am răsărit”, povestea Marinela, pentru Viva!.

În 1995, au spus marele DA, nunta lor fiind evenimentul anului în România. Acum, 28 de ani mai târziu, formează unul dintre cele mai frumoase și admirate cupluri din țară. De aproape trei decenii, sunt de nedespărțit.

Au pus bazele și au dezvoltat afaceri de succes, ce le aduc profituri importante și au crescut doi copii ce le dau zi de zi motive de mândrie. Fiul lor, Ianis, îi calcă pe urme tatălui său, obținând performanțe impresionante pe terenul de fotbal, în timp ce fiica lor, Kira, a ales scena, fiind actriță.

Puțini știu că există o diferență de vârstă între Gică Hagi și soția lui. La cei 58 de ani, fostul fotbalist este cu cinci ani mai mare decât partenera sa, care are 53.

Cu toate că vorbește foarte rar despre familia sa, Hagi a făcut câteva mărturisiri emoționante despre femeia care i-a cucerit inima.

„Femeile sunt frumusețea, avem nevoie de ele în viață! Fără ele suntem… nimic. Ce ești fără ele? Ai nevoie de ea, de soție, trebuie să fie lângă tine, s-o simți, s-o iubești, s-o respecți. Ce face o femeie… Ea e puternică.

Femeile sunt mai puternice ca noi. Noi le avem pe ale noastre, dar ele sunt mult mai puternice, din ce am văzut eu. Am văzut-o pe soția mea la naștere. La Ianis, am fost în sala de naștere. La Kira, eram plecat și nu am putut. Dar la Ianis n-a vrut să nască până n-am venit eu. E puternică de tot.

Alături de ea, nimic n-a fost greu pentru mine. Soția nu s-a gândit să-mi spună vreodată ceva în legătură cu investiția în fotbal. Avem o relație frumoasă, e prea frumos. Ea mă înțelege cel mai bune, mă tolerează. Cu siguranță e cel mai bun prieten pe care îl am. Mai am pandalii de-ale mele”, a spus Hagi pentru Orange Sport.