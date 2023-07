Dieta cu care Nadal se menţine în top de atâţia ani. Alimentul pe care îl consumă de trei ori pe zi

Ai încercat zeci de diete, dar niciuna nu a avut vreun rezultat? Ei bine, campionul iberic la tenis, Nadal, sare în ajutorul tău și îți dezvăluie dieta care îl menține în formă la cei 36 de ani ai lui.

Ce probleme de sănătate are Rafael Nadal?

Rafael Nadal este un sportiv spaniol, unul dintre cei mai buni jucători de tenis din lum. Tenismenul a fost clasat pe locul 1 în clasamentul ATP timp de 209 de săptămâni și a terminat ca numărul 1 sfârșitul de an de cinci ori. Nadal a câștigat 22 de titluri de Grand Slam masculin la simplu, un record până acum.

În prezent, ibericul se confruntă cu probleme de sănătate, Rafael Nadal acuzând dureri la piciorul stâng din cauza sindromului Muller-Weiss, o maladie rară care afectează osul, de care suferă. Întrebat în urmă cu un an ce ar alege dintre sănătate și câștigarea titlului la Roland Garros, acesta a oferit un răspuns de-a dreptul surprinzător:

”Aș prefera să pierd finala de duminică și să am un picior nou. Aș fi foarte fericit cu un picior nou. O victorie e minunată, dar viața și sănătatea sunt mai importante decât orice titlul, mai ales după cariera pe care am avut-o.”, a spus atunci Rafael Nadal.

Citește și: Moment straniu cu Rafael Nadal. Campionul spaniol „a pierdut” racheta în timpul meciului din primul tur de la Australian Open 2023 – VIDEO

Ce aliment e nelipsit din alimentația lui Nadal?

Deși are 37 de ani, despre Rafael Nadal am putea spune că este un norocos pentru că are un corp de invidiat. Evident că rezultatele se văd după ani de sport, dar nu doar atât. Nadal consideră că este necesar să fii atent și la ce mănânci, nu doar la ce şi cât sport faci. Jucătorul de tenis are o alimentație strictă, o viața activă și nu se abate niciodată de la aceste reguli.

Mai mult decât atât, Nadal a dezvăluit că are un ingredient minune care îl menține în formă de atâția ani de zile.

”Oriunde aș fi, mereu caut ulei de măsline extravirgin. Este un aliment esențial pentru mine. În fiecare dimineață am la micul dejun pâine prăjită cu ulei de măsline, iar la prânz și la cină, de obicei, am o salată sau pește, mereu cu un strop de ulei de măsline extravirgin. Este o parte fixă a dietei mele și a modului meu de a mânca. Combinarea unei alimentații echilibrate cu practicarea sportului te face să fii o persoană mai bună, te face să te simți mai bine.”, a declarat Rafael Nadal, potrivit AS.

Citește și: Dezastru pentru Rafael Nadal. Jucătorul spaniol nu va participa la turneul de la Roland Garros și își va pierde locul din Top 100 ATP