Diana Șoșoacă, umilită de fostul șef: „Emană numai energie negativă. Nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă”

Scandalul excluderii Dianei Șoșoacă din AUR continuă. Valuri de acuzații vin din toate părțile, iar cetățenii români nu mai știu pe cine să creadă. Potrivit ultimelor declarații făcute de liderul partidului AUR, avocata ar fi avut mai demult zilele numărate în partid.

Diana Șoșoacă este o figură politică extrem de controversată, dat fiind faptul că pe câți simpatizanți are, nu duce lipsă nici de adversari care doresc să o vadă cât mai departe de scena politică. Avocata s-a remarcat printr-o atitudine agresivă, justificată prin prisma dreptății și a adevărului.

Din păcate, atitudinea sa defensivă a atras cu sine multe păreri negative care au catalogat-o ca fiind „mahalagoaică”, „scandalagoaică”, „certăreață”, ba chiar „nebună”. Cu toate acestea, Diana Șoșoacă nu s-a lăsat intimidată și a mers până în pânzele albe pentru a-și suține punctul de vedere.

Din păcate, în urma unui discurs intrigant ținut în Parlamentul, liderii partidului au propus excluderea sau din AUR. Printre cei care au susținut aceastp decizie a fost Sorin Lavric, cu care Diana Șoșoacă se află într-un conflict aprins.

„Perspectiva divorțului dintre AUR și doamna Sosoaca plutea în aer, însă am crezut că dacă o luăm pe duhul blândeții putem să îi hrănim spiritul coleric. Nu s-a putut. Ea nu poate fi înfrânată cu nimic. Probabil că nici cu ea însăși nu se poate privi în oglindă. Astăzi, picătura care a umplut paharul a fost scandalul pe care l-a iscat în plenul Senatului.

Sorin Lavric a continuat să explice motivele pentru care Diana Șoșoacă nu mai poate continua pe același drum cu cel al partidului AUR. Acesta a explicat că prezența senatoarei agită foarte tare spiritele, iar firea sa certăreață nu aduce niciun beneficiu pentru acest partid.

Potrivit liderului AUR, atât el, cât și colegii său au fost total de acord cu această decizie, astfel că Diana Șoșoacă va rămâne în funcția de senator, dar nu și de membru al partidului AUR.

Din păcate, parteneriatul dintre cele două părți nu s-a sfârșit în termeni amiabili, așa că numele Dianei Șoșoacă a fost terfelit într-un val de acuzații și jigniri.

„Ne-a insultat, spunând că cine suntem noi să îi spunem ei ce să facă. Asta e structura ei, certăreață, virulentă. Ea, prin prisma profesiei, a fost învățată să meargă până în pânzele albe cu cearta, știind că oamenii cu bun simt cedează și așa am procedat și noi, am încercat să lăsăm de la noi. Dar astăzi ne-a insultat atât de mult, încât ne-am dat seama că nu se poate continua așa.

L-am sunat și pe George Simion și a fost imediat de acord. Am strâns grupul de senatori AUR, le-am spus. Știu foarte bine toți cine este Diana Șoșoacă, ce structură are, colerică, emană numai energie negativă. Nu am mai putut. A continua cu ea în AUR înseamnă a compromite formațiunea pe termen lung.

Am vorbit cu Biroul Central, forul de conducere la nivel național. S-a votat. Toți au fost de acord cu excluderea. Așa că, doamna Șoșoacă nu mai este membru al partidului, ea va rămâne senator”, a declarat liderul AUR.