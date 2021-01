Diana Șoșoacă rupe tăcerea. De ce refuză, de fapt, să facă vaccinul anti-Covid-19: „Se moare în spitale”

Senatoarea AUR a vorbit în cursul serii de luni despre vaccinul anti-Covid-19, afirmând care este poziția sa în raport cu serul mult așteptat de toată omenirea. Aceasta a explicat ce decizia a luat cu privire la vaccinare, atât ea, cât și familia sa. În plus, Diana Șoșoacă consideră că singura persoana care conduce țara pe vreme de pandemie este Raed Arafat, motiv pentru care îi aduce mai multe acuzații.

Invitată la emisiunea „Sinteza Zilei”, moderată de Mihai Gâdea, la Antena3, senatoarea AUR s-a arătat mai decisă ca niciodată să nu facă vaccinul anti-Covid-19. Aceasta a oferit mai multe argumente pentru a-și susține punctul de vedere, insistând asupra faptului că accest vaccin se află sub experiment timp de doi ani, iar producătorii nu își asumă nicio responsabilitate față de reacțiile pe care le-ar putea produce.

În plus, senatoarea AUR a dat exemple în care oamenii au murit și mor în număr mare, fără ca decesul lor să aibă treabă cu Covid-19. Politicianul dă vina pe Raed Arafat, susținând că acesta a interzis autopsiile și, de asemeena, că gestionează greșit țara în această perioadă.

Diana Șoșoacă a subliniat faptul că mulți oameni mor de Covid-19, imediat cum ajung în spitale. O altă parte a populației care moare sunt pacienții care suferă de alte boli și care sunt neglijați de sistemul medical.

“Se moare, în primul rând, în spitale. Eu nu am auzit care este este procentul de morţi la domiciliu din cauză de COVID-19. Ministerul Sănătăţii mi-a răspuns că nu are asemenea date.

Diana Șoșoacă a fost întrebată ce părere are despre vaccinare și cum se poziționează față de acest aspect medical. Aceasta a transmis încă o dată că nu se va vaccina, deoarece este sănătoasă și are încredere în ea și în Dumnezeu că totul va fi bine. Aceasta se întreabă, de altfel, de ce chinezii au reușit să scape de virus fără a mai fi nevoie de un vaccin.

„Ştie toată lumea, nu mă voi vaccina, nu am de ce, sunt un om sănătos, deşi medicii spun anumite lucruri, eu cred în Dumnezeu şi în mine, în puterea mea de a merge mai departe. Am o minte sănătoasă, ‘Mens sana in corpore sano’.

Vă intreb.. Ce se întâmplă în China unde SARS-Cov-2 a dispărut înainte de vaccinare? Deşi la început vedeam tot felul de filme cu chinezi care cădeau din picioare şi murea de COVID pe stradă, deodată, China şi-a revenit la normal fără să fie pusă problema vreunei vaccinări.

Dumneavoastră nu vă puneţi problema? Nu au niciun vaccin. Vaccinul lor e inteligenţa”, a concluzionat Diana Șoșoacă.