Diana Șoșoacă, protagonista unui nou scandal în București: „În curând, o să vi se ia și viața, dar tot în casă o să stați”

Protest uriaș în această dimineață în fața Ministerului Justiției. Diana Șoșoacă, alături de alți români, se revoltă vizavi de decizia autorităților de a desființa Secţia pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie. Evenimentul are loc la scurt timp după ce senatoarea a fost dată afară din partidul AUR.

Prezentă în fața Ministerului de Justiție, fosta membră a partidului AUR are mai multe motive ca niciodată să protesteze în numele dreptății. După ce a primit reproșuri și acuzații din toate părțile, Dianei Șoșoacă nu i-a mai rămas decât să lupte în continuare în numele dreptății și al libertății.

Senatoarea le-a dat de furcă paznicilor, cu care a fost într-un adevărat război, după ce a refuzat din nou să respecte regulile și să poarte mască de protecție.

”M-au întrebat jandarmii dacă sunt organizatorul protestului. Dumneavoastră, televiziunile, sunteți organizatori. Mi-au spus să îmi pun botniță și am spus că nu ascult de recomandări. Am și eu filtrul meu de gândire. Pe o plandemie și o mascaradă, eu nu am de ce să îmi pun botniță! Stați în casă să vă salvați viețile, nu știu ce mai salvați, că țara e în cădere liberă” a declarat Diana Șoșoacă, la RomaniaTV.