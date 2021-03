Diana Șoșoacă nu l-a iertat pe Vlad Voiculescu. Întâlnire de gradul zero în Parlament, ce i-a spus

Controversata Diana Șoșoacă lovește din nou. De ce nu-l iartă avocatul pe ministrul Sănătății. Întâlnire de gradul zero în Parlament, ce i-a spus. Care a fost mesajul fostei senatoare AUR pentru Vlad Voiculescu și de ce crede aceasta că ministrul „fuge de ea”.

În cadrul dezbaterii moțiunii simple care îl vizează pe Claudiu Năsui, ministrul Economiei, la inițiativa parlamentară a senatorilor PSD, Diana Șoșoacă a ridicat multe sprâncene. Avocata a readus în atenție episodul din curtea Institutului „Matei Balș”, când ministrul Sănătății Vlad Voiculescu s-a eschivat și a plecat, atunci când a fost întrebat de senatoare despre incendiul care a cauzat moartea a peste 20 de pacienţi.

Diana Șoșoacă a făcut declarații îndrăznețe, așa cum o știm, referindu-se la toți politicienii și membrii Senatului. Avocata a acuzat ministerul Ecomoniei de faptul că ar fi disfuncțional de peste 30 de ani încoace, lucru pentru care-i blamează pe toți cei prezenți în Senat.

„Că tot vorbeam de huiduieli, au început și în Senat! Mă uit la domnul ministru Voiculescu și sunt uimită. Este pentru prima oară când îl văd și nu fuge de mine.

Ce am învățat eu aici, astăzi, la această moțiune? Să am grijă cu cine vorbesc că e posibil ca oricine de aici să fie securist, fiu de securist sau nepot de securist. Să am grijă pentru că, de fapt, toți cei de aici sunt vinovați pentru cei 31 de ani în care Ministerul Economiei a fost disfuncțional”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă în timpul unei ședințe de Senat, conform Antena 3.