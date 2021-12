Diana Șoșoacă cere demisia premierului Ciucă, în contextul scandalului cu Lucia Goracci. Ce a deranjat-o pe senatoare: „Sunteţi deplorabil. O ruşine pentru România”

În urmă cu puțin timp, Diana Șoșoacă a cerut demisia premierului Nicolae Ciucă, în urma reacției pe care acesta a avut-o ulterior scandalului dintre senatoare și jurnalista italiană Lucia Goracci. Astfel, Nicolae Ciucă și-a exprimat dezacordul privind comportamentul soților Șoșoacă, solicitând instituțiilor abilitate ale statului să ia măsuri privind sancționarea acestora.

De la tribuna Parlamentului, senatoarea independentă a criticat dur modul în care statul român a acționat după mediatizarea conflictului dintre soții Șoșoacă și jurnalista Lucia Goracci. Potrivit Dianei Șoșoacă, jurnalista de origine italiană a adus ofense statului român și autorităților, acuzând-o de minciună.

De asemenea, senatoarea i-a cerut demisia premierului Nicolae Ciucă, care în loc să-i ia apărarea și-a exprimat regretele vizavi de nedreptatea comisă față de jurnalista italiană și echipa Rai Uno.

Diana Șoșoacă a explicat că, în realitate, nedreptatea a fost comisă la adresa ei, căreia i-a fost încălcat dreptul al proprietate, acuzând că a fost amenințată. Aceasta a criticat și organele de poliție, care nu au protejat-o, ba mai mult, i-ar fi apărat pe jurnaliști.

„Mai mult, în casa mea am dreptul la legitimă apărare când sunt atacat, când intri fără acord, când mă ameninţi, iar Poliţia are obligaţia să mă apere în casa mea atunci când o chem, nu să mă bagă în propria mea casă şi să apere infractorii. Ba mai mult, are obligaţia să îi legitimeze, ceea ce nu a făcut”, a declarat Diana Şoşoacă.