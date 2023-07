Diana Munteanu încinge plaja cu trupul ei de sirenă. Imaginile pe care nu trebuie să le ratezi FOTO

Vedeta Antenei 1 se bucură din plin de zilele însorite, îmbinând utilul cu plăcutul, pe litoralul Mării Negre, de unde prezintă ultimele ediții ale acestui sezon Neatza cu Răzvan și Dani. Diana Munteanu reușește însă să încingă și mai mult atmosfera, cu aparițiile sale. Prezentatoarea arată incredibil în cele mai recente imagini publicate în mediul online.

Așa cum se întâmplă în ultimii ani, echipa matinalului de la Antena 1 se mută pe litoralul Mării Negre pentru ultimele ediții ale sezonului. Din gașca Neatza nu putea să lipsească nici Diana Munteanu. Frumoasa prezentatoare se bucură din plin de zilele însorite petrecute la plajă sau la piscină și nu ezită să își etaleze silueta de admirat.

Îmbrăcată într-un costum de baie albastru ce îi scoate în evidență pielea bronzată, Diana Munteanu a făcut furori cu cele mai recente imagini publicate în mediul online. Fotografiile incendiare au strâns sute de reacții din partea internauților.

Au existat însă și voci care au ținut să puncteze că, în opinia lor, Diana Munteanu este prea slabă: „Prea slabă …pe bune..”

Greutatea prezentatoarei a fost îndelung dezbătută de oameni, mulți criticând-o pentru silueta subțire pe care o menține de ani de zile.

„Pentru mine, sportul şi mâncarea sănătoasă sunt stil de viaţă, ceva ce a devenit normalitate. Iar disciplina este ceva ce s-a format în anii de şcoală, atunci când făceam sport de performanţă şi care, iată, m-a ajutat să rămân aşa. La 1,71 de metri, am 53,5 kilograme, ceea ce, în orice altă ţară, ar fi considerată o greutate absolut normală”, a dezvăluit fosta soție a lui Claudiu Niculescu, pentru clickpentrufemei.ro .

Matinalul de la Antena 1 își petrece ultimele ediții din acest sezon într-un resort spectaculos de pe litoralul Mării Negre.

„Şi de data aceasta, aşa cum am făcut de fiecare dată, am ales o zonă specială, pentru că vrem să cunoașteţi alături de noi şi o altfel de mare a noastră. Pentru că nu mai aveam răbdare până la vacanţă, am decis să încheiem sezonul Super Neatza în atmosferă de vacanţă, de la Cap Aurora”, a declarat Răzvan Simion.

„Ne era dor de mare, întotdeauna ultima săptămână şi de cele mai multe ori în prima săptămană de emisie suntem la mare. Pentru noi e muncă, dar e şi o intrare treptată în vacanţă. Ne acomodăm cu zilele bune. Trebuie să recunosc că pentru toată echipa este şi un teambuilding, stăm mai mult împeună. Nu venim ca la platou dimineaţa şi plecăm după amiaza, acolo stăm toată ziua împreună. Eu aştept activităţile sportive, de obicei se organizează câte un fotbal cu colegii, dar avem şi challenge-uri cu multiplii antrenori pe care îi avem la emisiune: cine face mai multe flotări cine poate să stea în mâini, în cap. Astea sunt distracţiile „de cabană”, pe care le mutăm la mare. In rest, voie bună şi sperăm să fie soare!”, a adăugat Dani Oțil.