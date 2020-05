Diana Dumitrescu este într-o ipostază nouă în cariera sa. Îndrăgita actriță este și moderator el emisiunii Mireasa, rol care, din câte se pare, o solicită mult și o pune în diverse ipostaze.

Diana Dumitrescu și-a pus în cap toți fanii emisiunii Mireasa. ”Eu doar fac ce mi se spune”

Recent, Diana Dumitrescu a fost criticată de către fanii emisiunii pe pagina de Facebook tocmai pentru modul în care intercaționează cu concurenții în casa ”Mireasa”. Aceasta a fost nevoită să se apere, dar și să le explice care este situația reală, aceea care nu se vede la televizor.

”Dragi fani ai emisiunii Mireasă. Știu că sunteți revoltați și supărați, văd asta în sute de comentarii. Le citesc pe toate, chiar dacă nu răspund. Ideea e în felul următor: eu sunt acolo pe post de prezentator, subiectele și materialele se fac de către o întreagă echipă de producție, eu doar pun în aplicare ceea ce mi se spune.

”Cursul lucrurilor nu îl decid eu”

Îmi spuneți că nu sunt imparțială, sunt, dar cursul lucrurilor nu îl decid eu. Nu am favoriți, m-am atașat de fiecare în parte, fie credeți, fie nu, dar nu am făcut în niciun fel intenționat rău. Nu vreau asta. Eu am spus mereu: cred în iubire și lupt pentru ea, am încercat să fac asta și aici, dar nu ne ies mereu lucrurile pe care ni le dorim. Puteți să spuneți de mine vrute și nevrute, este treabă voastră, dar va reamintesc un singur lucru: nu mă cunoașteți, nici pe mine, nici pe concurenți și nici pe cei care încearcă să facă o emisiune de succes. Este până la urmă o emisiune și un concurs cu miză mare!

Este un format în care aceste lucruri apăr, fie că vreți, fie că nu (…)Mulți dintre voi își dau cu părerea despre cum ar trebui să fac…de ar fi așa simplu pe cât presupuneți voi! Sunt cât se poate de naturală și sinceră și sper eu să fac treabă din ce în ce mai bună. Îmi pare rău pentru cei dezamăgiți de ceea ce fac, dar(…)” – a precizat Diana Dumitrescu pe pagina de Facebook.