Diana Bulimar, în costum de baie, la soare, într-o fotografie care a aprins imaginația fanilor. „Te iubesc” – FOTO

Diana Bulimar s-a retras din gimnastică acum șase ani, dar a rămas în atenția publicului prin participarea la emisiuni de televiziune, de succes, dar și prin ședințe foto incendiare. În ultima fotografie pe care a postat-o pe rețelele sociale apare în costum de baie și vorbește despre o „serie liniară”.

Diana Bulimar a fost considerată o mare speranță a gimnasticii românești. A câștigat medalii de aur, argint și bronz la Campionatele Europene, dar s-a întors și cu locul trei, în competiția pe echipe, de la Jocurile Olimpice din anul 2012. S-a retras în anul 2016 din cauza unei accidentări.

„Mi-e foarte dor, am multe momente în care-mi doresc să mă reîntorc în sala de gimnastică, dar știu că-mi ajunge, cred că corpului meu i-a ajuns câtă gimnastică a făcut timp de 20 de ani. Am și destul de multe accidentări. Trebuie să mă calmez, să-mi arăt că pot face și altceva, că am o a doua șansă de la viață.

Primul hobby mi l-am îndeplinit, am medalie aproape la toate competițiile, iar acum e momentul să-mi găsesc și altceva de făcut, la care sunt foarte bună”, a declarat Diana Bulimar într-un interviu exclusiv acordat playtech.ro.