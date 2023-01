Diana Bulimar, aşa cum nu ai mai văzut-o! Gimnasta de la America Express, imagini senzuale din vacanţă. Foto

Diana Bulimar și Larisa Iordache luptă împreună la America Express, traversând cele mai dificile probe cu speranța că vor câștiga marele premiu de 30.000 de euro pus la bătaie de Antena 1. Cum arată celebra sportivă în costum de baie. Campioana României la gimnastică s-a pozat în ipostaze incredibile în vacanță.

În ediția de marți, 17 ianuarie, telespectatorii America Express au stat cu sufletul la gură, pentru a urmări ce echipa va câștiga amuleta și a doua imunitate a săptămânii.

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au fost echipele de vedete care au ajuns în timp util la Irina Fodor și au intrat în lupta pentru marele avantaj, la America Express.

Victoria a fost a gimnastelor, Larisa Iordache și Diana Bulimar bucurându-se din tot sufletul de faptul că li s-a asigurat un loc de dormit, pentru o noapte.

Diana Bulimar a acceptat provocarea de a participa la America Express, alături de buna ei prietenă, Larisa Iordache. Sportiva nu este străină acestui gen de competiții, participând, în trecut, la Exatlon.

Deși are un palmares impresionant de medalii și premii obținute în cariera ei de gimnastă, fosta mare campioană de talie mondială s-a retras din activitate în 2016, din cauza unor probleme de sănătate, multe accidentări și operații suferite.

„Când am început să fac gimnastică aveam vreo trei ani şi jumătate. Am fost un copil foarte activ şi părinţii mi-au încurajat să fac sport.

Nu este atât de uşor să stai câte 8- 9 ore în sală să lucrezi, să îţi vezi tot timpul palmele cu bătături, dar în momentul în care urci pe podium şi îţi mai cântă şi imnul…

Gimnastica m-a ales pe mine. Am avut foarte multe ghinioane în carieră, dar astea m-au făcut omul care sunt astăzi. Am avut în fiecare an câte o operație, dar am trecut peste.

La mine s-a terminat printr-o operație la tendonul ahilian, atunci am zis stop. Mi-am dat seama că pot să continui cu sportul ca antrenoare.”, declarat Diana Bulimar, acum ceva timp.