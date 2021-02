Dana Budeanu dezvăluie topul celor „cinci fătălăi” din politica românească. Pe ce loc se află Nicușor Dan

Dana Budeanu este vestită pentru modul său direct în care spune lucrurilor pe nume, indiferent dacă acest lucru ar putea deranja. În urmă cu puțin timp, criticul de modă a creat un top rapid al primilor cinci politicieni pe care îi consideră „fătălăi”, adică „crescuți precum o fată”, așa cum a explicat aceasta.

Dana Budeanu a fost invitată la emisiunea moderată de Marius Tucă, acolo unde a abordat diferite subiecte, printre care și cel legat de bărbații care nu prea mai sunt băieți, care au mai degrabă un comportament efeminat.

Această listă a „fătăilor” pare că s-ar mări pe zi ce trece, designerul adăugând la tiparul știut până acum și alte tipologii de bărbați. Dacă înainte, personajele masculine care se pensau și se aranjau excesiv reprezentau cu succes tipologia fătălăilor, Dana Budeanu a venit cu adăugiri identificate în această perioadă a pandemiei.

Aceasta a explicat la Aleph News că, de asemenea, bărbații care umblă cu mască în aer liber s-ar putea integra de minune în această categorie. Pentru a evita o înțelegere greșită a acestui termen, Dana Budeanu a explicat în ce sens folosește cuvântul „fătălău”, lăsând de înțeles că l-a folosit de tânără, inclusiv în discuțiile pe care le avea acasă cu mama sa.

Revenind la politică, îndrăgitul designer vestimentar a făcut rapid un top al celor din politică, care din punctual său de vedere, acționează mai degrabă ca o femeie, și nu ca un bărbat.

Potrivit acesteia, primul loc este ocupat de Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, urmat de Claudiu Năsui, ministrul Economiei și Cătălin Drulă de la Transporturi. Pe locul al patrulea se află europarlamentarul Dacian Cioloș, iar pe ultimul loc, Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

Dana Budeanu este mama a două fetițe și unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați critici vestimentari. În ciuda limbajului său colorat pe care îl folosește pentru a-și critica “victimele”, vedeta este extrem de populară, fiind recunoscută pentru aparițiile sale incendiare de pe canalul său de YouTube. În cursul zilei se ieri, Dana Budeanu a declarat la Marius Tucă cum a devenit celebră în România.

„Totul a pornit foarte natural, eu nu am gândit nimic din ceea ce s-a născut. Nu am calculat asta, nu am avut niciun proiect, nu am nici acum. totul este spontan, de la o zi la alta, nu am niciun plan, inclusiv aceste verdicte, pe care le înregistrez, fără niciun fel de montaj”, a dezvăluit aceasta, la Aleph News.

Vezi pozele cu politicienii din „top 5 fătălăi” în galeria foto.