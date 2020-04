Dezvăluiri șocante despre moartea doamnei Emilia, o pacientă infectată cu COVID-19: „Au lăsat-o să moară ca un câine. Au lăsat-o jos, pe ciment”

O dezvăluire cutremurătoare pune eticheta unui sistem medical depășit, dar în special a unor cadre medicale, care, cel mai probabil și-au greșit vocația. În cadrul unei emisiuni difuzate aseară, o pacientă recent externată din spitalul de la Arad a povestit scenele de groază pe care le-a trăit acolo. Din nefericire, femeia a fost obligată să fie martoră la ultimele momente de chin din viața colegei sale de cameră, infectată cu COVID-19.

Pacientă infectată cu COVID-19, lăsată în agonie

Pacienta spitalului din Arad a dezvăluit în cadrul emisiunii lui Ionuț Cristache de la TVR 1 momentele de frică, spaimă și dezamăgire pe care le-a trăit în această perioadă. Fiind prezentă la indiferența și cruzimea cu care o pacientă infectată cu COVID-19 a fost tratată, aceasta a dorit să vorbească public despre situația dezastruoasă din spitale și lipsa minimelor condiții de siguranță.

Aceasta este speriată și pentru evoluția stării sale de sănătate, fiind internată într-o cameră cu o pacientă infectată. În urma testului său de COVID-19, rezultatul a fost negativ, solicitându-i-se să rămână izolată la domiciliu 14 zile. Femeia mărturisește că a intrat în contact direct cu persoana decedată de coronavirus, încercând să o ajute atunci când infirmierele i-au întors spatele.

Declarația cutremurătoare a pacientei care a stat închisă în cameră cu o colegă moartă

”Eu am fost internată pe 2 seara. Pe la ora 10 seara, a venit doamna Emilia, care se simțea rău. Tușea noaptea, nu am dormit deloc, nici eu, nici colega mea. Dimineața a tușit cu sânge, am chemat asistenta și i-am spus să facă ceva să o ajute. Asistenta a spus că nu are ce să-i facă, că asta e boala. Nu a venit niciun medic. i-am dat apă, am ajutat-o. M-am spălat, m-am dezinfectat. Seara s-a simțit tot mai rău. A zis că vrea să chem asistenta să i se facă insulina. Era conștientă, vorbea.

S-a dus asistenta după aparat, i-a făcut insulina și a plecat. Doamna mi-a zis că pot să sting becul, dar că se simte slăbită. Am stins becul și am auzit o bubuitură. Am chemat asistenta, doamna Emilia era jos. A plecat asistenta, a venit alta după 15 minute. A venit infirmiera. Era asistenta șefă, asistenta și infirmiera. Nu au vrut să pună mâna pe ea.

Mi-au zis, mie și celorlați, să ne întoarcem cu fața la perete. Așa am stat o oră și jumătate. Eram doar eu cu colega mea și cu doamna care murise. Au lăsat-o să moară ca un câine. Au lăsat-o jos, pe ciment, au acoperit-o cu un cearceaf. Ea era cu coronavirus, soțul avea coronavirus, sora ei, care era asistentă medicală, la TBC, avea coronavirus. Ei i-au făcut test rapid și i-a ieșit că era pozitivă. Noi am ieșit din salon după o oră și jumătate. Ne-au întrebat de ce am ieșit din salon. Au venit în cealaltă zi și au dezinfectat. Mie azi mi-a venit rezultatul testului, era negativ.

Au venit doi bărbați cu doi saci negri și am zis că o bagă pe femeie în ei. M-am cutremurat, un șoc!

Eu azi m-am externat. Am cerut să mi se facă un test și mi s-a spus că nu mi se face, că se face doar la cei care sunt pozitivi și că să stau 14 zile izolată. Rușine să vă fie, rușine să fie la tot sistemul medical, ne lăsați să murim ca niște câini. Eu stau 14 zile în coșmar, nu știu dacă sunt infectată sau nu.”, a spus femeia.