Dezvăluiri noi despre tentativa de suicid a lui Daniel Onoriu. Familia rupe tăcerea: „Era amărât și supărat” EXCLUSIV

Familia îi este alături lui Daniel Onoriu, fostul pilot de raliuri, aflat în arestul Poliției, după ce a încălcat ordinul de protecție pe care soția sa îl obținuse. Aseară, au apărut informații potrivit cărora el ar fi încercat să se sinucidă chiar în arestul Poliției. Iată ce zice mătușa lui, Rebeca Onoriu, mezina regretatei Gabi Luncă, în exclusivitate pentru Playtech Știri, referitor la situația lui Daniel.

Rebeca Onoriu crede că nu se poate vorbi în cazul nepotului său despre o tentativă de suicid.

Potrivit Rebecăi, nepotul său are neapărată nevoie de asistență medicală specializată.

„El are nevoie de anumite medicamente și de perfuzii zilnice speciale de hidratare și de vitaminizare după tot ce i s-a întâmplat la clinica aceea din Turcia. Nu cred că în arest poate obține așa ceva. Iată de ce ne gândim la el și încercăm să-l ajutăm cum putem, fiindcă în niciun caz nu ne dorim să ajungem să vorbim despre el la trecut!”, ne-a mai spus aceasta.

Rebeca Onoriu transmite, prin intermediul Playtech Știri, un mesaj Isabelei, cu care Daniel Onoriu se află în proces de divorț: „Ea știe că Daniel a încercat doar să vorbească cu ea, fiindcă încă ține la ea. A mers la ea acasă cu dragoste, nu înarmat cu cuțit sau pistol, sau mai știu eu ce! Nu știu de unde provin aceste orgolii și aceste interese. Daniel nu le-a făcut rău nici mamei copiilor săi, Mihaelei, nici unei alte iubite, Simona. Am rămas prieteni cu ei și astăzi, iar fetele sunt alături de Daniel! Nu le-a vrut niciodată răul! Și nici Isabelei nu-i vrea răul! Dimpotrivă! Cu toate acestea, actuala sa soție, fiindcă îi este încă soție, nu mai vrea să audă de el! Nu înțeleg de ce nu mai vrea să fie împreună!”.

Rebeca Onoriu este îngrijorată pentru situația celebrului ei nepot, care a fost la un pas de moarte, după operația din Turcia, de micșorare a stomacului.

„Se va împlini curând, pe 25 noiembrie, exact un an de când Daniel a intrat într-o operație pe care nu avea voie să o facă. În cazul său vorbim clar despre un malpraxis. Dacă i-ați vedea dosarul cu care s-a întors din Turcia, mi-ați da dreptate! Eu nu înțeleg cum au putut face acea operație! Nu știu cine e de vină în cazul lui? Medicul? Clinica? Ca să nu zic și că ulterior, după operația în sine, după ce Daniel s-a plâns mult timp de dureri abdominale, nu au luat nicio măsură. De acolo a pornit totul. Acum un an era un bărbat bine, cu situație, căsătorit, la casa lui! Acum are o stare fizică, psihică și sentimentală foarte dificilă!”, a mai afirmat Rebeca Onoriu, pentru Playtech Știri.