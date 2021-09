Dezvăluiri cutremurătoare făcute de fiica pacientului declarat mort, deși era viu și internat la Spitalul Județean Craiova: „L-am strigat, era cu ochii deschiși”

Vestea că un pacient în viață a fost declarat mort de către medicii din Spitalul Județean Craiova a cutremurat o țară întreagă, mai cu seamă că, erorile din spitale au atins cote maxime. Acesta este cazul unei familii din Gorj, care a fost anunțată că ruda sa a murit. La scurt timp după trauma trăită, oamenii povestesc cum au avut loc evenimentele.

Un pacient de 78 de ani a fost declarat mort după cele trei internări care au avut loc în ultima perioadă din cauza unei crize epileptice care au condus la o căzătură, în urma căreia, bătrânul s-a lovit puternic la cap. Duminică, familia pacientului a fost anunțată că acesta a murit, provocând o mare durere în rândul tuturor. Pentru că nu le mai rămăsese altă soluție, oamenii au început să se pregătească de înmormântare, anunțând inclusiv preotul, care a bătut clopotul bisericii în memoria decedatului.

Mare le-a fost mirarea atunci când ginerele bătrânului s-a prezentat la morga spitalului pentru a ridica trupul neînsuflețit, observând ulterior că bărbatul decedat nu este socrul său. După afirmația făcută, personalul spitalului s-a arătat mirat că ginerele nu și-a recunoscut ruda moartă.

“- Le-am spus că nu este el. Mi-au spus: Cum, domnule, nu îți recunoști socrul?! Domnule, nu este el. Între timp, l-au dezvelit și am văzut că pe mână avea un tatuaj și atunci mai mult le-am spus că nu este”, a povestit Ionel Voinea, ginerele pacientului. – Încercau să vă convingă că e socrul dumneavoastră? – Da, spunea ca e socru-meu, ceva de genu’. Și la un moment dat, s-a uitat pe mână și avea un bilețel și era alt nume”, a mai adăugat bărbatul.

La rândul său, fata bărbatului declarat mort a explicat momentele trăite atunci când a realizat că tatăl său trăiește și că nu este mort, așa cum fusese anunțată.

„Nu știu dacă puteți să vă dați seama ce simți în momentul în care te duci să îl iei de la morgă și afli că trăiește. Dar când am ajuns sus, am realizat că tatăl meu e acolo, tatăl meu trăia. Efectiv trăia. L-am strigat, era cu ochii deschiși, deci am stat 5 minute lângă el”, a relatat Ștefania Voinea, potrivit Digi24.