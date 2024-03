Detaliul uluitor din cele mai recente imagini cu Gigi Becali. Cum a reapărut în viața publică după ce a ținut post negru și s-a rugat nonstop

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a reapărut în viața publică după ce a stat cinci zile la mănăstirea Comanca din județul Vâlcea. El a ales să se retragă câteva zile în Postului Paștelui, așa cum se obișnuiește an de an. De data asta, finanțatorul FCSB a mers la Mănăstirea Comanca, acolo unde a ținut post negru, s-a rugat încontinuu și a participat la toate slujbele. În plus, a evitat să folosească telefonul mobil.

Nu a renunțat la hainele negre, cu inscripții bisericești