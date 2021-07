Detaliul rușinos despre Alex Velea pe care fanii sigur nu îl știau. L-a spus cu gura lui, chiar aseară

Alex Velea nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Pe lângă veleitățile sale artistice, puțini sunt cei care știu că Alex Velea are reușite academice impresionante. Cu toate astea, există un detaliu rușinos pe care cântărețul l-a ascuns până acum.

Alex Velea a fost invitat, recent, la emisiunea Xtra Night Show, acolo unde a rememorat amintiri din copilărie și adolescență, spre bucuria fanilor care au reușit să mai afle detalii inedite din viața artistului lor preferat.

Pe lângă aptitudinile sale muzicale, iubitul Antoniei a fost olimpic la materii precum limba română, matematică sau chiar limba franceză. Cu toate acestea, Alex Velea a fost nevoit să repete un an școlar. Despre ce este vorba?

După ce a intrat la liceu, cântărețul a început să devină din ce în ce mai cunoscut, mai ales în condițiile în care a câștigat și un important concurs de muzică la vremea aceea. Au început să apară concertele, evenimentele, ceea ce i-a dat destul de multe bătăi de cap în ceea ce privește școala. Cu toate acestea, Alex Velea a terminat liceul cu premiul I.

„Mama era disperată. Îmi zicea să mă duc la școală, nu avea încredere. Când am dat licența, am zis că știu doar titlul, profesorii se uitau la mine, colegii la fel, probabil se așteptau să încep să cânt. M-au întrebat de ce îmi doresc diploma, le-am promis că nu o să încep să profesez niciodată, voiam diploma de dragul mamei mele”, a declarat Alex Velea, în exclusivitate la Xtra Night Show , la Antena Stars.

Alex Velea este de profesie inginer, diplomă pe care a obținut-o la insistențele mamei sale. Artistul este de părere că a ajuns la o vârstă la care trebuie să fie responsabil și să strângă bani pentru lucrurile importante. Cântărețul a mărturisit că Antonia este cea care l-a ajutat foarte mult.

„Dacă nu agonisești și noi până la 30, 40 de ani nu agonisim că suntem toți petrecăreți… Și eu am trecut prin greu, dacă nu era Antonia nu eram în stare să pun un ban deoparte, a contat foarte mult în viața mea. Până atunci nu am strâns nimic, nu am făcut nimic și am făcut câțiva bani frumoși, dar nu s-a legat”, a completat Alex Velea.