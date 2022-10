Detaliul de pe fața Nicoletei Nucă pe care puțini l-au observat. „De mică am fost învățată de mama” (exclusiv)

Detaliul de pe fața Nicoletei Nucă pe care puțini l-au observat. Vedeta a apelat la medicii esteticieni pentru a-și șterge un semn pe care îl are încă din copilărie. Ce intervenții mai are Nicoleta Nucă, vedeți în rândurile de mai jos ale articolului.

Nicoleta Nucă nu ține secret că a apelat la intervenții de ordin estetic. Vedeta are la activ o rinoplastie realizată și din motive medicale și o mărire de bust. De asemenea, artista și-a dorit să șteargă și semnul de pe obrazul stâng, pe care îl are de la naștere, însă asta nu a fost posibil.

„Clar pentru ten, țin foarte mult la sănătatea tenului meu, să îl îngrijesc cum se cuvine, să folosesc produsele potrivite nevoilor tenului meu. Cred că cel mai mult investesc în cremele cu spf, am câteva, le mai alternez, dar pentru că tot caut cel mai cel produs cu protecție solară, pentru că este unul dintre produsele esențiale din rutina de îngrijire a unei femei. Din fericire nu am un ten cu hiperpigmentare. Într-adevăr pentru că am o cicatrice de la naștere pe față, de mică am fost învățată de mama că trebuie să o protejez neapărat cu cremă de soare, astfel încât să nu se pigmenteze mai mult”, a declarat Nicoleta Nucă, conform impact.ro.