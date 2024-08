Detaliul care i-a scăpat gimnastei Jordan Chiles când a făcut contestație împotriva Anei Bărbosu. TAS a rupt tăcerea

Scandalul de la Olimpiadă, din finala de la gimnastică, este departe de a se fi încheiat. În timp ce cazul Sabrinei Voinea a fost intens mediatizat, și Ana Maria Bărbosu s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv pentru a-i face dreptate. În cazul ei, nu este vorba despre punctaj, ci despre un detaliu care i-a scăpat americancei Jordan Chiles, atunci când a făcut contestație.

Comisia ad-hoc de la TAS analizează cazurile gimnastelor românce, din finala de la sol. Atât Sabrina Voinea, cât și Ana Maria Bărbosu, au reclama nereguli în ceea ce privește clasamentul final. În urma punctajului afișat, Ana Bărbosu era pe locul 3 și avea dreptul la medalie de bronz. Contestația făcută de echipa gimnastei Jordan Chiles a schimbat însă clasamentul, iar americanca a urcat pe locul 3, lăsând-o pe Ana fără medalie.

Acum, TAS trebuie să steabilească dacă echipa din America s-a încadrat în timpul regulamentar pentru a depune contestația. Potrivit regulamentului, în cazul în care gimnasta respectivă este ultima care evoluează în concurs, ea are la dispoziție un singur minut, nu două, pentru a contesta nota primită de la arbitri. În cazul acesta, TAS trebuie să stabilească dacă Jordan Chiles a respectat acest interval sau l-a depășit.

”Eu nu mai știam ce am făcut și am vrut să văd. Pur și simplu nu mai țineam minte. Din momentul în care m-am uitat la tabelă și am văzut clasamentul schimbat, am avut un șoc. N-am mai realizat ce se întâmplă. Revăzând imaginile mi-am dat seama că am scăpat steagul, că am făcut tot ce am făcut. Eu nu mai țineam minte. Șocul a fost total.

Îmi este greu să cred că se mai poate schimba ceva acum. Chiar dacă o să se demonstreze că s-a greșit, clasamentul nu cred că o să mai poată fi schimbat. Dar sunt împăcată cu asta. Știu că am reprezentat bine România într-o finală olimpică. Asta mă bucură cel mai mult”, a spus Ana Maria Bărbosu, la revenirea în țară.