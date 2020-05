Detaliu surprinzător în cazul Caracal! Ce se întâmplă cu Luiza Melencu, la un an de la dispariție

„Am pus-o la ocazie, a ajuns bine, până în Caracal. Și din Caracal, iar la ocazie, când să vină, la 11.30, Luiza n-a mai venit”, spune bunica victimei, dispărută pe 14 aprilie 2019. S-a împlinit un an de când părinții nu au mai văzut-o, iar ancheta e departe de a se fi încheiat

Cazul Caracal. Ce se întâmplă cu Luiza Melencu, la un an de la dispariție

Duminică, 16 aprilie 2019, Luiza Melencu (18 ani) pleacă spre Caracal. Intenționează să scoată bani de la un bancomat pentru a-și cumpăra o pereche de pantofi. Tânăra ține legătura în permanență cu mama ei, aflată atunci în Anglia, prin intermediul telefonului mobil.

Vorbește și cu tatăl ei, dar și cu bunica. Merge la ocazie, dorind să se întoarcă în Dobrosloveni, comuna unde locuiește. După ora 11.30, familia Luizei nu mai știe nimic de aceasta. Tânăra a fost sunată continuu, timp de cinci ore, apoi telefonul i-a fost închis.

„La data de 24.07.2019, Măceșanu Alexandra Mihaela în vârsta de 15 ani, a plecat voluntar de la locuința sa și nu a mai revenit. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că minora a plecat în ziua de 24.07.2019, orele 10:00, către mun Caracal, jud.Olt”, a fost primul mesaj transmis de autorități despre Luiza.

Imaginea sa, precum și a Alexandrei, a apărut imediat și pe pagina Poliției care anunță copiii dispăruți. În august 2019, Luiza a fost scoasă de pe lista copiilor fără urmă. La scurt timp, a figurat din nou pe site-ul Poliției Române, la ”persoane dispărute”.

Speranțele familiei sunt încă vii

Ipotezele își fac loc, nici la această dată cazul nefiind închis. Între timp, speranțele familiei sunt încă vii. De altfel, familia adolescentei a declarat de fiecare dată că aceasta trăiește, chiar dacă acuzatul Gheorghe Dincă a recunoscut în fața anchetatorilor că le-a răpit, violat și ucis atât pe ea, cât și pe Alexandra.

Cel care dă și o direcție speranțelor este Alexandru Cumpănașu. Acesta a susținut permanent că Dincă nu a fost un ”lup singuratic” și că, de fapt, a făcut parte dintr-o rețea de trafic de persoane, iar Luiza și Alexandra au ajuns în străinătate, mai exact, în Italia.

„Am emoţii foarte foarte mari pentru că ideea este simplă, vă spun direct, am luat confirmarea familiei, am găsit-o pe Luiza. Nu pot să vă spun unde. Dacă am găsit-o pe Luiza sigur că este şi Alexandra alături. Am stat în Italia două zile. Avem filmări şi poze, ştim unde se află. Din păcate, avem nevoie de ajutorul cetăţenilor şi al autorităţilor.

Avem confirmarea familie că fata din poze este Luiza. Începe o bătălie contra cronometru pentru găsirea de informaţii oriunde în această lume, pentru identificarea cât mai rapidă a locaţiei în care se află Luiza.

Am stat în Italia, alături de trupe speciale, fără a interveni în legea italiană, dar pot să vă spun că nu am crezut că o să trăiesc o asemenea bucătărie. Vă spun cert că este în viaţă. Atât mama, cât şi bunicul au recunoscu-o şi este o emoţie uriaşă”, scria Cumpănașu pe Facebook, la finalul anului trecut.